Ligue 2 (J12) - Xande Silva incertain pour DFCO - QRM, toujours des absents en défense

Aucune victoire sur les six derniers matchs. Cinq défaites et un match nul. Une 14e place, à quatre points seulement de la dernière place de Ligue 2. C'est la situation peu reluisante dans laquelle se trouve le DFCO au moment de recevoir Quevilly-Rouen, samedi 15 octobre 2022, pour la 12e journée de Ligue 2. Pour s'imposer, Dijon va devoir "gommer les erreurs individuelles", selon les mots de l'entraîneur Omar Daf, et retrouver un véritable esprit de compétition.

Toujours des absents dans la défense

Pas de changement pour les joueurs blessés dans la défense du DFCO. Zargo Touré, Ahmad Ngouyamsa et Christopher Rocchia sont toujours forfaits.

Incertitude pour Xande Silva

Un doute subsiste sur la présence de l'ailier portugais Xande Silva. Blessé à la cuisse au mois de septembre, il avait fait son retour contre Le Havre, avant de rechuter à l'entraînement juste avant le déplacement à Amiens. "Il a fait la semaine avec nous, indique son entraîneur, Omar Daf, en conférence de presse. On prendra une décision après le dernier entraînement".

Le président est intervenu, "il nous a secoué"

Au lendemain de la défaite (2-1) à Amiens, le président, Olivier Delcourt, a convoqué les joueurs. "C'est tout à fait normal, on était tous déçus de l'issue de cette rencontre, ça fait du bien au groupe, il représente l'institution", analyse Omar Daf. Même sentiment du côté du défenseur, Sénou Coulibaly, également présent vendredi matin en conférence de presse d'avant-match : "C'est tout à fait normal vu la situation. Parfois c'est bien d'avoir une intervention extérieure, il nous a donné son avis, il nous a secoué".

QRM, sur la pente ascendante

Contrairement à Dijon, l'adversaire du weekend est plutôt en forme. QRM, 12e du championnat, avec un point d'avance sur le DFCO, reste sur deux victoires en championnat.

