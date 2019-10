Ligue 2 (J12) : Sochaux à l'épreuve corse

Sochaux, France

Après son nul 0/0 à Beauvais face au promu Chambly, le FC Sochaux retrouve son stade Bonal ce vendredi pour la 12e journée de Ligue 2. Les footballeurs sochaliens invaincus depuis cinq matchs (trois victoires et deux matchs nuls) vont affronter l'AC Ajaccio. Les Corses sont 5e avec le même nombre de points au compteur.

Duel entre frères siamois

Ces deux adversaires se ressemblent. Ce sont deux clubs qui ont vécu les mêmes péripéties durant l'intersaison avec des menaces de relégation finalement levées. Ils ont depuis changé tous les deux de présidence. Sur le terrain, Sochaliens et Ajacciens comptent le même nombre de points et n'ont plus connu la défaite depuis cinq rencontres. " C'est une équipe ambitieuse, expérimentée, solide et capable de se projeter très vite avec des joueurs de qualité. C'est une équipe qui nous ressemble également. Par rapport à Chambly, ce sera un autre match. A nous d'être entreprenant et rigoureux pour exploiter les possibilités", indique Omar Daf l'entraîneur des jaune et bleu.

Bonal, forteresse imprenable

Le FCSM n'a plus perdu depuis cinq journées et vient d'enchaîner une série de trois victoires et deux nuls. Sochaux tient aussi à rester maître sur ses terres. Il n'a pas connu la défaite à la maison depuis le début de saison et reste sur deux victoires de rang." Depuis le début de saison, on s'est dit que Bonal doit être une forteresse. Que nos adversaires viennent en se demandant ce qu'ils sont venus faire ici. On doit être intraitable chez nous . On est très costaud, on est la meilleure défense du championnat. Nos attaquants sont nos premiers défenseurs. Etre fort en défense, c'est notre fil conducteur", explique le gardien et capitaine sochalien.

Maxence Prévot, le gardien et capitaine, est à l'image de son équipe depuis le début de saison : solide ! © Radio France - Nicolas Wilhelm

En janvier dernier, le FCSM n'avait pas trouvé la clé dans la défense ajaccienne (0-0). Il espère y parvenir ce vendredi.

Ambitions à la hausse ?

En regardant le classement, on se dit que la venue de l'ACA 5e pourrait pousser le FCSM 3e à nourrir de nouvelles ambitions. Mais s'enflammer n'est pas le genre de la maison. " _La priorité, c'est le maintien et la stabilité sportive de cette équipe. Evidemment, plus les choses avancent et plus les joueurs prennent conscience des capacités et des possibilités qu'ils peuvent avoir. Avec l'expérience, on garde une certaine humilité car le championnat est très long.. Il faut regarder aussi devant car dans la vie il faut toujours nourrir des ambitions. C'est ce que mon équipe montre chaque weekend", avance Omar Daf. Son capitaine est sur la même longueur d'onde. " On sait d'où on vient, d'une saison galère l'an passé. Dans le foot, ça peut aller très vite, on ne va pas s'enflammer",_ explique Maxence Prévot.

Les Sochaliens espèrent que le public de Bonal répondra présent ce vendredi et que les fans jaune et bleu seront encore plus nombreux que d'habitude " On a besoin de leur soutien. Depuis le début de saison, ils nous aident beaucoup, ils sont magnifiques", lance le dernier rempart du FCSM.

Sitti et Teikeu opérationnels

Pour ce rendez-vous, Omar Daf récupère du sang neuf. Adolphe Teikeu et Melvin Sitti reviennent de blessure et Younès Kaabouni, si précieux dans l'entrejeu, réintégre le groupe. Il était suspendu contre Chambly.

Sochaux-AC Ajaccio, c'est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dés 19h45 avec Nicolas Wilhelm et notre consultant Matheus Vivian.

Les affiches de la 12e journée

Le classement avant la 12e journée