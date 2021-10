Ligue 2 (J12) - Toulouse-AJA : infirmerie remplie et jeunesse à la rescousse pour jouer le leader

Des absents à la pelle côté auxerrois, vers une première dans le 11 pour Mohamed, un TFC à l'arrêt et un peu amoindri mais redoutable : tout savoir sur Toulouse-AJA (12e j. L2) ce samedi à 15h, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 14h45.

Amputée de nombreux joueurs, l'AJA et sa classe biberon vont venir défier le leader, Toulouse, pour rester invaincus un septième match de suite ce samedi (12e j. L2) au Stadium. Coup d'envoi 15h et avant-match sur France Bleu Auxerre dès 14h45.

Après deux semaines de trêve internationale, l’AJA (3e, 20 points) retrouve la Ligue 2 pour un choc entre prétendants à la montée face au leader, Toulouse (1er, 24 points), qui impressionne en ce début de saison. Mais l’infirmerie déborde côté icaunais. Conséquence : le groupe auxerrois qui se déplace au TFC a été largement rajeuni.

Un trou au milieu de terrain, la jeunesse au pouvoir

"Oui, il y a des absents. C’est chaud !" Jean-Marc Furlan a annoncé la couleur d’entrée de conférence de presse d’avant-match. En tout, le club accuse huit blessés. Aux absences longue durée de Gautier Lloris et Ousoumane Camara se sont ajoutées celles d’Alexandre Coeff et d’Alexis Trouillet, touchés à Sochaux (0-0, 10e j.) et déjà absents contre Nîmes (2-2, 11e j.). Mais en plus, le coach icaunais a dû déplorer les forfaits ces derniers jours de Paul Joly (de toute façon suspendu après son exclusion en équipe réserve), Aly Ndom, Hamza Sakhi et Lassine Sinayoko, touchés à l’entraînement, avec une certaine inquiétude pour le meneur de jeu marocain, claqué au niveau du mollet. "Il ne nous reste donc que 11 joueurs matures, expérimentés. Donc on va jouer avec des joueurs de National 2, et sur le banc, ce sera aussi la N2 et le centre de formation. Mais comme disait Darwin, ce ne sont pas les plus intelligents qui survivent, mais ceux qui savent s’adapter", philosophe le coach.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En effet, le technicien a convoqué la classe biberon de l’AJA pour le déplacement dans la Ville Rose. Formés à l’AJA mais pas encore professionnels, le défenseur Oumar Camara (20 ans) et le milieu Kévin Danois (17 ans) font leur première apparition dans le groupe, tandis qu’un autre milieu, Iyad Mohamed (20 ans), pourrait vivre sa première titularisation. Une moyenne d’âge rajeunie aussi par la présence des Sonny Laiton (21 ans), Mohamed Ben Fredj (20 ans) et Nicolas Mercier (18 ans). Tout ça face au leader Toulouse, un match "référence", un "challenge important, motivant et excitant" face à l’équipe "la plus forte du championnat en ce début de saison, et de loin" dixit le coach ajaïste.

Mais sans trop de pression pour la jeunesse auxerroise, insiste Jean-Marc Furlan : "C’est très intéressant pour le club de les confronter au monde professionnel pour savoir s’ils sont capables de s’adapter. Mais en termes de jeu, il ne va pas y avoir d’exigence particulière. La référence, ça va être aussi de voir comment notre équipe peut réagir alors qu’on va en modifier la composition, et comment on est capables, avec des joueurs de N2, de gérer la situation." Le dernier match de l'AJA avec quasiment autant de jeunes et autant de blessés s'était soldé par une victoire. C’était à Amiens (2-1, 1ère j.). Il n'y a plus qu'à recommencer...