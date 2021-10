Ligue 2 (J13) - Le milieu du DFCO Jessy Pi, ode à la simplicité

Le monde (du foot) se divise en deux catégories. D'un côté les gourmands, ceux qui aiment le clinquant, les dribbles chaloupés, les ciseaux acrobatiques, les frappes en lucarne. Et puis de l'autre les gourmets, qui apprécient le dur labeur, qui préfèrent une passe précise libérant un espace, courte mais bien sentie, ou un tacle propre et net à un petit pont. Le milieu de terrain du DFCO Jessy Pi, arrivé libre à l'été 2021 à la fin de son bail à Caen, fait partie de la deuxième catégorie. Pas le plus flamboyant, pas le plus en vue non plus, mais peut-être l'un des éléments les plus importants du système de Patrice Garande. Focus sur l'apport du n°26, à la veille du déplacement des "Rouges" à Grenoble, samedi 23 octobre 2021, pour la 13e journée de Ligue 2.

3e joueur de champ le plus utilisé

Derrière le gardien, Baptiste Reynet, seul Dijonnais à avoir disputé l'intégralité des rencontres depuis le début de la saison, on trouve les défenseurs Daniel Congré et Senou Coulibaly ... et Jessy Pi. Le milieu de terrain a disputé 10 matchs, dont neuf comme titulaire, pour 756 minutes disputées - malgré une entorse qui l'a éloigné des terrains pendant trois semaines.

Garande : "je lui demande un maximum de simplicité"

Dix matchs disputés et une passe décisive, délivrée lors de la dernière rencontre face à Amiens. Si on rembobine un peu plus, on se rend compte que sur le but du CR7 roumain du DFCO, Alex Dobre, c'est Pi qui tacle au départ de l'action, avant d'être à la passe. "Quand il joue sur ses qualités, notre équipe monte de niveau. L'action du but, qu'il aille au duel, qu'il récupère le ballon et que tout de suite, tête levée, sa première idée soit de jouer vers l'avant, c'est ce que je lui demande, résume son entraîneur, Patrice Garande. Je lui demande un maximum de simplicité. Il doit faire tous les matchs contrôle-passe, contrôle-passe, contrôle-passe, avec 95% de ses passes vers l'avant. Je ne lui demande que ça, plus c'est simple, mieux c'est".

Patrice Garande explique ce qu'il attend de son homme de l'ombre, Jessy Pi Copier

Au delà de son apport offensif - et de son utilité pour mesurer le périmètre d'un cercle - Jessy Pi se doit également d'être redoutable et intraitable dans l'aspect défensif, hyper-important pour ce poste de sentinelle. "Dans le foot on ne peut pas avoir que des artistes ou des gens qui attaquent, explique Garande. Quand on n'a pas le ballon, il y a des gens qui ont plus de caractéristiques que d'autres pour ça, lui ça fait partie de son jeu".

"Je ne suis pas quelqu'un qui regarde les stats"

Quand on lui rappelle que contre Amiens, il est au départ et à la quasi-conclusion de l'action, l'intéressé semble le découvrir. "J'ai la chance d'avoir fait cette passe décisive mais c'est un plus, je ne suis pas quelqu'un qui regarde les stats", dit-il, surpris. Pour son rôle, il est bien conscient de ce qu'attend de lui son entraîneur : "il faut avoir du dépassement de fonction, je dois récupérer des ballons pour organiser le jeu. Je suis là pour tout donner sur le terrain et ne rien regretter". De la générosité et des prises d'initiatives, il en faudra pour battre le GF38 samedi, équipe de milieu de tableau qui va mieux après un début de saison délicat, et qui reste sur quatre matchs sans défaite.

Grenoble - DFCO, à suivre en intégralité à la radio, samedi 23 octobre 2021, en direct du Stade des Alpes. Rendez-vous dès 18h45 pour l'avant-match et avoir les toutes dernières infos !