Ligue 2 (J13) - Le DFCO avec Deaux et Ecuele Manga à Grenoble ?

A la veille du déplacement à Grenoble, pour la 13e journée de Ligue 2, le DFCO devra une nouvelle fois faire sans plusieurs joueurs, blessés. Il faut y ajouter des retours après le covid plus ou moins difficiles et une suspension. On fait le point.