Ligue 2 (J14) - À neuf contre dix, Valenciennes s'incline contre Châteauroux (1-0)

Valenciennes stagne au milieu du classement. Le VAFC est provisoirement 13e de Ligue 2 après sa défaite ce vendredi soir au Hainaut contre Châterauroux (1-0) lors de la 14e journée. Un but encaissé en toute fin de rencontre (86e) dans une partie marquée par beaucoup de nervosité. Le milieu valenciennois Julien Masson a été exclu à la 42e pour une grosse faute. Le VAFC terminera même le match à neuf contre dix après une nouvelle exclusion, celle de Baptiste Guillaume pour avoir déclenché une mini bagarre générale alors qu'un joueur de La Bérichonne s'est également fait exclure. Valenciennes s'est créé au cours de ce match les meilleurs occasions.

"On mérite de gagner mais le football est impitoyable. On se fait punir sur une petite erreur de notre part. Il faut aussi que l'arbitrage soit au niveau. Ce match n'était pas dur a arbitrer mais on prend trois rouges." - Olivier Guégan, l'entraîneur de Valenciennes