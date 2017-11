Ligue 2 (J14) | Au Havre, le Stade de Reims ne veut pas rester à quai

Face à l'une des plus belles équipes du championnat, les Rémois n'auront pas la tâche facile. Les Havrais sont invaincus à domicile depuis le 10 mars dernier et doivent l'emporter pour rester dans le wagon de tête. Reims est en revanche certain de rester leader quelque soit le résultat (20h45)

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Youssouf KONE, Romain METANIRE

Milieux : Mathieu CAFARO, Danilson DA CRUZ, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Diego RIGONATO.

Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Scott-Beckam KYEI, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Theoson-Jordan SIEBATCHEU

Absents : Xavier CHAVALERIN (genou), Julian JEANVIER (adducteur), Patrick BAHANACK (choix), Moussa BANA (choix), Grégory BERTHIER (reprise), Samuel BOUHOURS (choix), Hendrick CAKIN (choix), Antoine DEVAUX (choix), Nicolas LEMAITRE (choix), Rémi OUDIN (reprise), Virgile PIECHOCKI (choix), Yohan ROCHE (choix), Lenny VALLIER (choix).

