Ligue 2 (J14) - Avant AJA-Niort : la fin des nuls avec le retour de Birama Touré ?

Niort, "la meilleure équipe de loin que l'on rencontre depuis très longtemps"

La fin d'un bloc de 3 matches en 1 semaine pour l'AJA : en recevant Niort ce samedi à l'Abbé-Deschamps, les Icaunais ont l'occasion de bonifier leurs 2 dernières rencontres, toutes conclues par le score d'1-1, contre Valenciennes à l'Abbé-Deschamps samedi dernier (12e j.) et au Havre mardi (13e j.). Des oppositions aux styles et aux scénarios différents.

Contre VA, l'AJA avait été malmenée en 1ère période avant de se reprendre et d'obtenir, sans les concrétiser, des occasions de tuer tout suspense. En Normandie, l'équipe largement remaniée par le coach Jean-Marc Furlan a dominé sans se montrer très dangereuse, et a dû partager les points face à une équipe en plein doute et réduite à 10 contre 11 à la 65e minute. Au final, malgré la série de 6 matches sans perdre (3 victoires, 3 nuls), les Icaunais, 5e de L2, peuvent nourrir quelques regrets.

Mais face à Niort, 7e à 1 point de l'AJA, il faudra encore plus faire attention. "Mes adjoints me disent que c'est la meilleure équipe de loin que l'on rencontre depuis très longtemps" annonce le technicien auxerrois. Pour qui la fatigue physique peut rentrer en compte pour ce 3e match en 1 semaine.

"Souvent, ce genre de rencontre est le plus lourd sur le plan athlétique, on a moins de jambes" dixit Jean-Marc Furlan. "Mais le football n'a jamais été un sport fatiguant au sens physique contrairement à ce que j'entends toujours. C'est surtout psychologiquement que c'est très épuisant avec les attentes qu'il y a autour. Même si on ne fait pas 90 rencontres par saison comme les footballeurs internationaux, qui font eux 1 match tous les 3 jours tout le temps."

Retour de Birama Touré mais absence de Gautier Lloris

Face à Niort, l'AJA va enfin pouvoir recompter sur Birama Touré. Son indispensable milieu de terrain sentinnelle au sein du 4-1-4-1 furlanien est de retour dans le groupe, après avoir raté les 2 derniers matches en raison d'une cheville récalcitrante. Le joueur, qui a subi une infiltration lundi, était de retour à l'entraînement mardi. En revanche, Gautier Lloris ne figure pas sur la liste. Le défenseur central, victime de soucis musculaires de temps à autre, a été laissé aux soins, certainement pour le préserver vu l'enchaînement des rencontres. Kévin Fortuné est, lui, en phase de réathlétisation et manquera son 3e match de suite. Nouveau papa dans la semaine d'un petit Noah, Axel Ngando est bien là, alors que le coach plaisantait sur sa présence suite à l'heureux événement qu'il venait de vivre ("Est-ce qu'il a bien dormi le mec ?"). Ousoumane Camara, Alec Georgen, Ji Xiaoxuan et Nicolas Mercier n'ont, à nouveau, pas été retenus par le coach.

Et contre les Niortais, on devrait, contrairement au Havre où étaient alignés de nombreux habituels remplaçants, voir l'équipe-type alignée par Jean-Marc Furlan. "On est arrivé au bout (du turnover), on n'est pas 28 ou 30 joueurs", indique l'entraîneur. "On est 20, on a déjà fait tourner, et c'était bien de le faire. Mais on sera beaucoup plus sur une équipe-type, certainement."

Restent quelques points d'interrogation. Birama Touré sera-t-il apte à être titulaire ? Faudra-t-il, si ce n'est pas le cas, le remplacer par François Bellugou ou Aly Ndom, remis en selle au Havre où ils ont été alignés d'entrée de jeu ? Après avoir été arrière droit puis milieu défensif en Normandie, Alexandre Coeff va-t-il glisser défenseur central pour pallier l'absence de Gautier Lloris, ou Samuel Souprayen va-t-il enfin connaître sa 1ère titularisation de la saison ? Rien n'est moins sûr.

Niort, instable en coulisses, solide sur le terrain

Niort revient de loin. Les Chamois avaient terminé la saison dernière à la 18e place, synonyme de barrages, qui n'ont pas eu lieu en raison de la crise sanitaire, maintenant le club en L2. De quoi partir sur des bases sereines pour attaquer la saison ? D'un point de vue extra-sportif, pas vraiment avec, pêle-mêle : un nouveau président passé par l'AJA, Guy Cotret, démissionnaire même pas 3 mois après son arrivée ; une amende de 250 000 € et l'interdiction de jouer la Coupe de France la saison prochaine infligées par la DNCG, le gendarme financier du foot ; la condamnation à 6 mois de prison ferme pour violences conjugales à l'encontre de son défenseur Ibrahima Conté...

Mais d'un point de vue sportif, le club des Deux-Sèvres, actuel 7e avec 1 match en retard à jouer et 1 point de retard sur l'AJA, a livré un début d'exercice prometteur. Leaders au bout de la 5e journée sans avoir perdu la moindre rencontre (3 victoires, 2 nuls), les Niortais ont ensuite un peu marqué le pas, mais sont toujours dans la course pour les premières places.

Niort, entraîné par l'étonnant Sébastien Desabre pour qui c'est la première expérience à ce niveau en France après avoir beaucoup coaché sur le continent africain, c'est aussi l'un sinon l'effectif le plus jeune de L2 (23 ans et 1 mois en moyenne). Un noyau renforcé par l'arrivée dans les derniers instants du mercato de l'ancien gardien de l'AJA Mathieu Michel, qui fait figure de doyen du haut de ses 29 ans. En 6 matches, l'ex-portier icaunais a déjà gardé 2 fois sa cage inviolée, c'est autant que l'équipe icaunaise depuis le début de la saison. Michel, propulsé 3e gardien à l'AJA en début de saison après 2 ans comme titulaire, voudra certainement se rappeler au bon souvenir de Jean-Marc Furlan.

Une équipe niortaise qui, si elle encaisse beaucoup de buts (16 en 13 journées, comme l'AJA, dont 11 sur les 4 derniers matches), offre de bien belles qualités au milieu de terrain et en attaque. Le relayeur Olivier Kemen (3 buts, 1 passe décisive), l'ailier Bilal Bouttoba (1 but, 4 passes décisives) et surtout l'attaquant Ibnou Ba (7 buts, 1 passe décisive) seront évidemment à surveiller comme le lait sur le feu !