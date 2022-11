Ligue 2 (J14) - Dijon reçoit Guingamp, "l'urgence c'est de gagner les matchs, quelle que soit la manière"

La série du DFCO est très négative. En championnat, Dijon reste sur huit matchs d'affilée sans gagner, dont une dernière défaite chez le dernier, Niort. En Coupe de France, les "Rouges" viennent d'être éliminés de la Coupe de France dès leur entrée dans la compétition, chez les amateurs de Saint-Pryvé/Saint-Hilaire. Tel est le tableau, peu encourageant, au moment de la réception de Guingamp, samedi 5 novembre 2022, au Stade Gaston-Gérard. "L'urgence c'est de gagner les matchs, quelle que soit la manière", reconnaît l'entraîneur Omar Daf, en conférence de presse d'avant-match.

Quels blessés ?

Le latéral Christopher Rocchia, blessé (cheville), ne fera pas partie du groupe. Quid de Lucas Deaux et Cheick Traoré, annoncés blessés la semaine dernière et qui n'avaient pas fait le voyage dans le Loiret ? Le premier devrait faire son retour, "il a pu participer aux séances" confirme son entraîneur, Omar Daf. Cela semble plus compliqué pour le second. "Il a repris légèrement, mais ce sera trop juste", confie Omar Daf.

Xande Silva toujours suspendu

Après son carton rouge reçu à Niort, l'ailier portugais Xande Silva sera une nouvelle fois absent. Sanctionné de deux matchs de suspension, plus un avec sursis, il pourra faire son retour le weekend prochain, à Grenoble, dernier match avant la trêve pour la Coupe du monde.

La zone rouge se rapproche

A la veille de cette 14e journée, le DFCO pointe à la 15e place de Ligue 2. Le tiers du championnat étant passé, le classement commence à devenir significatif. Et, malheureusement, Dijon doit regarder vers le bas. Dans cette saison à quatre descentes en National, les protégés d'Omar Daf ne sont qu'à un point de la zone de relégation, et deux points de la dernière place.

Guingamp, sur la mauvaise pente en championnat

Si le DFCO n'a plus gagné depuis le 27 août, Guingamp, qualifié en Coupe de France, est également sur une mauvaise série en championnat. Les Bretons restent sur une série de cinq rencontres sans victoires (trois matchs nuls et deux défaites).

Suivez le match en intégralité sur France Bleu Bourgogne, samedi 5 novembre 2022. Avant-match dès 18h45, coup d'envoi de l'intégrale à 19h, en direct du Stade Gaston-Gérard

