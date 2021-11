Ligue 2 (J14) - Valenciennes-AJA : des blessés à la pelle mais un beau coup à jouer pour Auxerre

Plus qu'un bon coup à jouer, c'est une aubaine pour les Auxerrois. Ce lundi, l'AJA (5e, 23 points) a l'occasion de reprendre des points sur ses devanciers pour son déplacement (20h45, 14e j. L2) à Valenciennes (16e, 15 points). Samedi, les quatre premiers n'ont pas réussi à gagner. Et en cas de victoire dans le Nord, le club ajaïste repasserait même 3e ! Mais même face à une formation valenciennoise en souffrance chez elle, le challenge sera de taille. Car l'équipe icaunaise ajaïste va une nouvelle fois faire sans de nombreux cadres, comme depuis plusieurs rencontres.

Charbonnier, Autret et Coeff rejoignent l'infirmerie

C'est bien simple : l'infirmerie déborde de tous les côtés ! Si le milieu Alexis Trouillet retrouve le groupe pour la première fois depuis sa blessure à la cheville face à Sochaux (0-0, 10e j. L2), trois joueurs titulaires lors du dernier succès contre Bastia (1-0, 13e j. L2) sont out face au VAFC. Le couteau suisse Alexandre Coeff, qui était remis de sa blessure à l'adducteur, rechute. Le meneur de jeu Mathias Autret souffre de la cheville depuis de nombreuses semaines et le meilleur buteur (sept buts) Gaëtan Charbonnier est touché au dos après une semelle reçue à l'entraînement. Ce jeu de chaises musicales, le coach Jean-Marc Furlan s'en serait bien passé. D'autant qu'Hamza Sakhi (mollet), l'autre maître à jouer auxerrois, est toujours sur le flanc. "On a des joueurs majeurs, titulaires et décisifs qui ne seront pas là. C'est un peu lourd. Ce que je vis en ce moment, je n'y étais pas préparé" soufflait-il un brin fataliste en conférence de presse d'avant-match.

Depuis le mois d'août, le préparateur physique Thomas Joubert était à l'écart du groupe professionnel pour incompatibilité d'humeur et de vision avec d'autres membres du staff, remplacé par un stagiaire Loïc Damas. Ce fidèle lieutenant de Jean-Marc Furlan, qui a débuté avec lui il y a 10 ans à Troyes, a annoncé son départ il y a une semaine sur ses réseaux sociaux. Faut-il voir un lien de cause à effet entre la récente cascade de blessures à l'AJA et le changement de préparateur physique qui pourrait induire une modification des méthodes de travail ? Absolument pas, insiste l'entraîneur auxerrois, qui s'exprimait pour la première fois sur le sujet : "Thomas est un ami, j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec lui parce que c’est un gars très, très sérieux. C’est un excellent animateur de groupe. Mais il était dans le dur depuis un mois ou deux donc il a préféré s’arrêter. Autant ça change dans l’animation parce que Loïc, qui est un stagiaire, anime et que chacun à sa façon de coacher et de manager les groupes. Mais en ce qui concerne les séances, que ce soit bien clair dans vos têtes : les séances, c’est Furlan qui les fait, de A à Z. Toute la semaine, c’est moi qui décide combien de temps on s’entraîne et quels sont les contenus des séances." Dont acte.

Il n'y aura donc pas le choix ce soir à Valenciennes : ce seront aux remplaçants et aux jeunes, encore présents en nombre, de faire bonne figure. "Il va bien falloir trouver des solutions, insiste Jean-Marc Furlan, qui dirigera face au VAFC son 80e match de Ligue 2 à la tête de l'AJA avec 1,5 point pris en moyenne par rencontre, meilleur bilan d'un coach icaunais depuis la descente en 2012. Ce sont des situations qui peuvent faire grandir le club, faire grandir un groupe et donner un autre volume au vestiaire. Même si tu as une défaite au bout, ce match peut te faire gagner des capacités importantes pour le futur." Victoire et podium, ce serait pas mal pour le futur proche de l'AJA.

Au milieu : Arcus aligné avec 'Bibi", ou un trio Touré-Trouillet-Hein ?

Au stade du Hainaut, on devrait donc apercevoir une équipe new look, sous la contrainte des nombreux forfaits. Deux hypothèses semblent émerger. Un 4-2-3-1 dans lequel Carlens Arcus prendrait place dans un double pivot aux côtés de Birama Touré, une configuration travaillée à l'entraînement ces derniers jours. Ou bien le retour d'Alexis Trouillet dans un 4-3-3 avec 'Bibi' et Gauthier Hein pour l'accompagner dans les trois du milieu. Mais le joueur prêté par Nice n'a que deux séances dans les pattes. Devant, Rémy Dugimont, de retour de suspension après son rouge à Toulouse (6-0, 12e j. L2), postule à nouveau pour être titulaire. Lassine Sinayoko, toujours avec son gros bandage au genou gauche, pourrait être aligné dans le 11 de départ. Mais à voir si sa condition lui permet de tenir 90 minutes...

VA, pas maître chez soi

L'avantage, pourrait-on dire, c'est que malgré la pluie de forfaits côté AJA, l'adversaire n'est pas du tout en bonne posture. Valenciennes, 16e, reste sur deux défaites de suite. Et affiche le pire bilan pour une équipe à domicile : une seule victoire contre Bastia le 21 septembre dernier (2-1, 9e j. L2), un nul et quatre défaites. Irrégulière au possible autant défensivement (4e plus mauvaise défense avec 20 buts encaissés) qu'offensivement (3e plus mauvaise attaque avec 11 buts marqués), l'équipe d'Olivier Guégan doit absolument s'imposer sous peine de plonger dans une vraie crise sportive. Contre Auxerre, le coach nordiste s'appuiera sur Gaëtan Robail, son meilleur joueur depuis le début de saison (quatre buts, deux passes décisives) et sur deux retours de choix : le talentueux créateur Noah Diliberto, qui fait sa première apparition dans le groupe après une longue blessure au tibia, et l'attaquant Baptiste Guillaume, absent depuis début octobre.

