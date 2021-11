Ligue 2 (J15) - AJA-Pau : pour les 30 ans des Ultras Auxerre, enfin la passe de trois ?

C'est un de ces matches, un de ces après-midi qui peut marquer les esprits à plus d'un titre. Ce samedi, l'AJA (3e, 26 points) reçoit Pau (8e, 21 points) à l'Abbé-Deschamps (15h, 15e j. L2). Après avoir repris quatre unités en l'espace de deux rencontres sur Toulouse (1er, 29 points) et Sochaux (2e, 28 points), ainsi que trois points sur l'AC Ajaccio (4e, 25 points) et Le Havre (5e, 24 points), les Auxerrois pourraient, en cas de victoire face aux Béarnais, revenir à hauteur du leader toulousain. Qui l'aurait cru le 16 octobre dernier après la rouste reçue au Stadium (défaite 6-0, 12e j. L2) ? Pas grand monde. Pourtant, c'est bien ce qui pourrait se passer si les Ajaïstes parvenaient à signer une troisième victoire consécutive en championnat, ce qui n'est plus arrivé depuis janvier 2019.

Deux malédictions en une : la passe de trois et le match du samedi à 15h

Une éternité pour une équipe aux ambitions de montée comme l'AJA. Et, malgré tout, une obsession, quoi qu'en dise l'entraîneur Jean-Marc Furlan qui, en 80 matches et sept tentatives, n'a pas encore réussi la passe de trois. "C'est bien quand tu es capable de faire une série de trois victoires. Si on avait l'effectif au complet, avec une pleine concurrence, je serais un peu plus léger et affirmatif là-dessus" : ainsi le coach résumait-il son état d'esprit en conférence de presse d'avant-match. "On a un effectif un peu dans le dur, mais ce qui est intéressant, c'est la force de caractère que les joueurs ont montré pour aller chercher les deux dernières victoires. On a joué à Valenciennes (victoire 2-1, 14e j. L2) avec une team où les six de derrière (en incluant le gardien Donovan Léon et le milieu défensif Birama Touré) étaient des titulaires, mais devant, c'était complètement improvisé. Malgré tout, ce qui est valorisant, c'est ce que les garçons ont montré. Sauf que quand tu es coach, tu ne te projettes pas sur la passe de trois, mais sur un projet annuel."

Mais pour y arriver enfin, à ce trois sur trois, il faudra vaincre une autre malédiction : celle du match du samedi à 15h, qui colle à la peau de 'JMF'. Sur les deux dernières saisons, l'AJA n'a jamais réussi à gagner sur les huit fois où elle a été programmée sur ce créneau, celui du match d'ouverture (quatre nuls, quatre défaites). Il faut remonter au 5 octobre 2019 pour voir trace d'un succès auxerrois en championnat un samedi après-midi. Et encore, c'était à... 14h45, contre Le Havre (2-0, doublé de Mohamed Yattara), à l'époque du multiplex le vendredi à 20h. Et alors que les deux derniers matches du samedi 15h cette saison restent en travers de la gorge des Icaunais (nul 2-2 contre Nîmes ainsi que la fameuse défaite à Toulouse), le coach icaunais a décidé de s'adapter en programmant les trois derniers entraînement du groupe... à 15h. "Oui, ça ne coûte rien de tenter, en sourit le technicien. Mais je ne sais pas si scientifiquement ou physiologiquement, on peut prouver que ça puisse changer quelque chose. On nous demande de jouer un coup le lundi soir, un coup le samedi à 15h... Par rapport à d'autres, c'est beaucoup plus difficile de préparer une équipe sur le plan sportif, physique et intellectuel. Mais bon, on est obligés de fermer nos gueules. Ceux qui font ça (les diffuseurs), ceux sont ceux qui raquent, ceux qui payent. Après, ce ne sont pas les plus intelligents qui réussissent, mais ceux qui savent s'adapter."

Il y en a qui s'adaptent à tout, et qui seront, comme depuis le début de la saison, présents en nombre à l'Abbé-Deschamps : les Ultras Auxerre 90, qui fêteront ce samedi leurs 30 ans, enfin, après avoir repoussé l'anniversaire d'une année à cause du confinement et du huis clos. Il y avait eu des prémices lors du déplacement à Quevilly-Rouen le 18 septembre dernier (0-0, 8e j. L2) au cours duquel les passionnés icaunais avaient déjà mis une sacrée ambiance en parcage visiteur. Alors que la barre des 10 000 spectateurs pourrait être franchie à l'Abbé-Deschamps, les UA90 vont à nouveau faire raisonner leurs chants dès 12h30 sur le parking du Atac rue de Preuilly. De là, un cortège défilera lentement mais sûrement jusqu'au stade, dans la ferveur et la bonne humeur, avant que chacun ne prenne place en tribunes. Durant le match, du coup d'envoi jusqu'à la fin, plusieurs animations et tifos sont prévus. Et on nous souffle dans l'oreillette qu'il faudra surveiller de près la 30e minute. Un rapport avec la trentaine de bougies que les Ultras s'apprêtent à souffler, peut-être...

Autret et Charbonnier de retour, Coeff toujours out

Enfin une bonne nouvelle de l'infirmerie auxerroise : elle se désemplit, petit à petit ! Blessés et inaptes pour le déplacement à Valenciennes, le meneur de jeu Mathias Autret (cheville) et le meilleur buteur de l'équipe Gaëtan Charbonnier (dos) ont été convoqués par Jean-Marc Furlan face à Pau. On a également revu Gautier Lloris s'entraîner ces derniers jours, lui qui s'est blessé au pied en match amical cet été et qui n'a disputé aucun match de L2 cette saison. Enfin, Aly Ndom, absent depuis un mois, est aussi de retour à l'entraînement depuis peu, mais n'a pas été retenu. De même que le milieu polyvalent Alexandre Coeff (adducteur), toujours en réathlétisation et préservé. Hamza Sakhi, lui, se remet de sa blessure au mollet. Côté composition face à Pau, on devrait à nouveau revoir Carlens Arcus titulaire sur le côté droit après son bon match à Valenciennes tandis qu'Alexis Trouillet est en balance avec Mathias Autret dans l'entrejeu. Le joueur prêté par Nice reste sur une prestation convaincante dans le Nord, et l'ancien Brestois a encore quelques douleurs à la cheville. L'entraîneur pourrait être tenté de faire souffler son meneur sur le banc, sauf s'il le sent apte à débuter la rencontre.

Retour de Boto à l'Abbé-Deschamps, avec des Palois ambitieux

En voilà un pour qui ce match à l'Abbé-Deschamps sera pour le moins spécial. Prêté cet été à Pau par l'AJA, une saison sans option d'achat, Kenji-Van Boto (sous contrat jusqu'en 2024) va effectuer son retour dans l'Yonne, là où il a été formé, sous d'autres couleurs que celles du club icaunais. Barré par la concurrence de Quentin Bernard au poste de latéral gauche, Boto s'éclate dans le Béarn, avec 14 titularisations et une passe décisive. C'est davantage que sur ses deux dernières saisons à l'AJA. Le joueur de 25 ans est épanoui, à l'image de son équipe, 8e de L2 à cinq points du podium et quatrième meilleure défense du championnat avec 12 buts encaissés (dont deux seulement en seconde période, personne ne fait mieux). Une équipe au système rodé, qui avait fessé l'AJA lors de la dernière confrontation au Nouste Camp (3-0) en avril dernier. Mais c'est aussi la cinquième plus mauvaise attaque (14 buts marqués). Avec, surtout, un bilan global très faible à l'extérieur : Pau, c'est cinq points sur 21 possibles cette saison, mais c'est aussi l’équipe qui a remporté le moins de matches en déplacement depuis le début de l'exercice précédent parmi celles présentes en Ligue 2 sur toute la période (trois victoires, huit nuls et 14 défaites). Pourvu que ça dure à Auxerre...