Ligue 2 (J15) - Avant Nancy-AJA : invaincus depuis 7 matches, les Auxerrois visent le grand 8

L'AJA qui veut étendre sa série d'invincibilité, un retour mais des absences dans le groupe, et une équipe de l'ASNL en crise : voici ce qu'il faut savoir sur Nancy-AJA (15e j. L2) ce samedi à 19h, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre.

Après avoir été reçue 7 sur 7, l'AJA veut enchaîner le grand 8

On était resté sur une AJA éclatante à l'Abbé-Deschamps : en atomisant Niort 6-0 la semaine dernière, les Auxerrois avaient, comme sur la pelouse du Paris FC alors solide leader de la Ligue 2 (victoire 3-0), envoyé un message au championnat. Oui, il faudrait compter sur cette équipe dans la course aux premières places, étant donné sa forme actuelle : 7 matches de suite sans perdre (4 succès, 3 nuls), une attaque de feu (29 buts, la meilleure du championnat) portée par un Mickaël Le Bihan incandescent avec ses 13 buts en 13 rencontres, également suppléé par des offensifs qui semblent injouables en ce moment (Mathias Autret, Hamza Sakhi, Axel Ngando, Rémy Dugimont, Gauthier Hein...). Sans oublier une défense de plus en plus solide, elle qui vient de signer un 2e clean-sheet (cage inviolée) en 4 matches. Le tout avec une 4e place au classement, à 3 points du leader, Troyes.

Bref, tous les voyants semblent au vert avant d'affronter ce samedi en déplacement Nancy, le 17e du classement. Sur le papier, oui. Mais les chiffres, ça ne veut pas toujours tout dire, prévient l'entraîneur Jean-Marc Furlan : "Quand tu joues le 4e contre le 17e, pour n'importe quel supporter ou pour n'importe qui, tu gagnes ! Mais non, ça n'est pas ça du tout le football. Comme je l'ai souvent expliqué à mes joueurs avec les équipes où l'on jouait la montée, l'important, c'est comment tu es capable d'être une cible pour les autres parce que tu es dans les 2 ou 3 premiers. Ce n'est pas notre cas encore, et cela ne l'a pas été pendant 10 ans dans ce club."

Et le coach auxerrois de marteler : "Ce qui m'intéresse, c'est comment on peut être capable d'aller chercher la 1ère place, la 2e place voire la 3e place, tout en étant une cible pour toutes les autres équipes. Et comment, malgré ça, tu arrives à prendre des points. Voilà les références que j'ai pu connaître par le passé dans certaines formations, et que je veux apprendre à mes garçons, pour qu'ils puissent avoir ces compétences techniques, tactiques et psychologiques."

Le technicien icaunais s'interroge aussi sur la capacité de ses joueurs à enchaîner les bonnes prestations en étant davantage dans l'action que dans la réaction. "Autant j'ai vu les garçons capables de réagir en début de saison alors qu'ils étaient dans le dur, autant je ne sais pas encore s'ils peuvent reproduire leurs bons matches sur la durée, alors que l'équipe tourne bien."

Et ce serait mal connaître Jean-Marc Furlan que de dire que l'entraîneur de l'AJA aborde ce déplacement à Nancy avec uniquement des certitudes. "J'ai des doutes, oui... Et encore plus à l'extérieur ! Parce qu'à part notre match au Paris FC, où l'on était dans le 'flow' et que tout était fluide, ça n'a jamais été trop rigolo pour nous en déplacement." Car oui, l'AJA, face à des équipes bien moins classées qu'elle hors de ses bases, a souvent déçu : contre Toulouse (18e à la 5e j.), Guingamp (14e à la 7e j.), Rodez (17e à la 11e j.) et Le Havre (12e à la 13e j.), les Auxerrois n'ont jamais gagné. Mais il y a un début à tout.

Fortuné de retour dans le groupe, Lloris en soins et Begraoui non retenu

Blessé à la cuisse, l'attaquant Kévin Fortuné, qui avait raté les 3 précédents matches, fait son retour dans le groupe de l'AJA pour ce déplacement à Nancy. Le défenseur central Gautier Lloris, touché aux quadriceps, est à nouveau en soins, et est également absent, comme face à Niort. C'est l'absence de l'avant-centre Yanis Begraoui, sur choix de l'entraîneur, qui en a étonné plus d'un du côté des supporters.

Un choix fort, alors que le joueur de 19 ans est en fin de contrat en juin prochain, et qu'il pourrait s'engager dans le club de son choix dès cet hiver. Jean-Marc Furlan ne semble pas compter sur lui en tant que véritable doublure de Mickaël Le Bihan en pointe de l'attaque. Resté sur le banc sur 4 des 6 derniers matches joués par l'AJA, Begraoui, arrivé à l'AJA en 2017 en post-formation, n'est rentré qu'à la 86e minute face au Paris FC et qu'à la 83e contre Niort, toujours en remplaçant le goleador icaunais. Sur ces 2 rencontres, le score et la victoire étaient acquis depuis bien longtemps. Mais sur le reste des matches qu'il a disputé, le jeune attaquant n'a soit pas évolué à son poste, soit s'est montré trop tendre sur ses entrées. Pas non plus évident lorsque l'on joue peu d'être en confiance, même si l'équipe tourne bien.

Il se murmure que le coach icaunais souhaiterait prêter son jeune attaquant, afin qu'il puisse s'aguerrir ailleurs, lui dont le profil ne semble pas correspondre à la façon de jouer de Jean-Marc Furlan : un 9 capable de davantage participer au jeu avec du poids et de l'épaisseur, plutôt qu'un renard des surfaces comme Begraoui qui serait peut-être plus utile avec un autre attaquant à ses côtés. La saison est loin d'être terminée, le mercato hivernal (2 janvier-1er février) n'a pas encore commencé, et le n°19 de l'AJA pourrait encore rendre de fiers services comme lors de son but victorieux à Châteauroux dans le temps additionnel (2-1, 2e j.). Mais à l'instant T, l'horizon semble bouché.

Une ASNL plus que jamais en crise

Du côté de Nancy, on aimerait avoir les mêmes problématiques qu'à l'AJA. Car l'ASNL, 17e à 1 point du dernier, Chambly, est sur la mauvaise pente : aucune victoire sur les 5 derniers matches, avec 1 nul et 4 défaites. L'entraîneur nancéien, Jean-Louis Garcia, était sur un siège éjectable avant le dernier 1-1 à Sochaux, qui aurait largement pu tourner à l'avantage de Nancy en fin de rencontre. Le voilà en sursis, mais jusqu'à quand ?

Et comment ne pas évoquer la vente du club, véritable serpent de mer, pour expliquer les résultats catastrophiques de Nancy ? Trois rachats avortés, un budget n'autorisant pas de grandes folies sur le mercato, et voilà tout un club dans l'incertitude. Les résultats s'en ressentent forcément sur le terrain.

Malgré tout, avant de rencontrer l'AJA, les supporters de l'ASNL retrouvent un peu le sourire. Leur numéro 10, Amine Bassi, leur véritable maître à jouer, est de retour dans le groupe nancéien après avoir raté les 3 derniers matches de son équipe pour cause de blessure. Retour également pour le latéral gauche Saliou Ciss, qui lui a manqué les 6 dernières rencontres de son équipe. 2 renforts de poids, alors que l'homme à surveiller en attaque se nomme Mickaël Biron. Arrivé d'Épinal (N2) cet été, le milieu offensif s'est rapidement adapté à la L2 et a déjà claqué 4 buts depuis son côté droit.