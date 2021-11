Ligue 2 (J15) - Le DFCO face à Ajaccio, l'heure de Racioppi

Un déplacement en Corse pour relever la tête. Samedi 6 novembre 2021, sur la pelouse d'Ajaccio, le DFCO va tenter d'oublier la défaite décevante 1-0 face au Paris FC. Prouver, aussi, que ce revers n'est qu'un faux-pas et pas un problème plus profond. Pour cette 15e journée de Ligue 2, le DFCO retrouve son milieu de terrain Wilitty Younoussa, mais perd son gardien de but, Baptiste Reynet, victime d'une entorse à la cheville. Alors qu'il sera absent au moins trois semaines, c'est le jeune suisse Anthony Racioppi qui assurera l'intérim. Voire plus ?

"Le niveau Ligue 1"

Le "félin de Genève" va retrouver la lumière et une occasion de se montrer. Arrivé à Dijon la saison passée en provenance de l'Olympique Lyonnais, il avait vécu une année mitigée. Remplaçant au début, puis titulaire durant 21 rencontres d'affilée, avant de retrouver le banc. Pour ne plus le quitter. Pourtant, le nouvel entraîneur dijonnais, Patrice Garande, pense le plus grand bien de son gardien : "C'est un gardien d'un très très bon niveau. Pour ses qualités, zéro problème, il a le niveau de Ligue 1, il est prêt. Aucun problème avec le fait que ce soit lui qui joue".

Concurrence saine ?

A en croire Partrice Garande, au DFCO on est dans une saine émulation entre les gardiens de buts, coachés par l'ex-international Grégory Coupet. "Il n'est pas dans un rôle facile. La difficulté pour lui c'est d'accepter ça. Ce rôle de doublure est particulier. Toute la semaine, il faut qu'il pousse Baptiste dans ses retranchements pour qu'il ne s'endorme pas. Et puis, le jour du match, il doit être une aide pour que Baptiste fasse la meilleure performance possible, rappelle Garande. Ce n'est pas toujours évident à faire. De l'expérience que j'ai dans les différents clubs où je suis passé, ce n'est pas toujours le cas. Lui, il a eu une attitude irréprochable".

Patrice Garande : "C'est un gardien d'un très très bon niveau" Copier

Il a eu une attitude irréprochable

Quelques réglages

Bien aidé par une charnière centrale efficace, Baptiste Reynet restait sur de solides performances, trompé uniquement sur des phases arrêtées face à Grenoble et le Paris FC. Toute l'alchimie de la défense est donc à recréer. Le "chat helvète" va devoir trouver ses marques, et vite. "On a travaillé sur la relation avec ses partenaires, ce poste-là demande beaucoup de personnalité, de leadership, de commandement, indique Patrice Garande. On a mis en place quelques situations pour que nos défenseurs s'habituent au ton de sa voix, aux commandements qu'il peut donner, et ça se passe super bien".

Anthony Racioppi aura au minimum trois matchs pour prouver qu'il mérite de jouer, en attendant que Baptiste Reynet soigne sa cheville. Même si la concurrence semble saine, gageons que l'international espoir suisse tentera de bousculer la hiérarchie. Qui est victime de casse risque de perdre sa place.

Ajaccio - DFCO, à vivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne, en direct de Corse ! Avant-match dès 18h45, coup d'envoi 19 heures.