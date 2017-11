Ligue 2 (J15) | Le Stade de Reims retrouve son quotidien face au Paris FC

Après l'intermède de la Coupe de France le week-end dernier, les Rémois retrouvent le chemin du championnat avec l'ambition de conforter leur place de leader face aux Parisiens. Mais la rencontre s'annonce délicate face à une formation qui surprend depuis le début de la saison.

A 5 matches de la fin de la phase aller, le Stade de Reims aura l'occasion ce vendredi de conforter sa place de leader de la Ligue 2. Et l'occasion est belle car le programme des matches de cette 1(e journée pourrait être favorable aux Rémois, en tout cas sur le papier. Pendant que Reims recevra, le 2e Nîmes sera à Sochaux et le 3e Ajaccio se rendra en Lorraine à Nancy. Deux autres favoris pour la montée, Lorient et Brest, s'affronteront samedi après-midi à 15 heures dans l'affiche de cette 15e journée. Voilà pour la théorie car en pratique, cette équipe du Paris FC sera très compliqué à manier. Un peu à l'image de Clermont-Ferrand, cette formation s'appuie sur un gros combat physique défensif sans manquer d'ambitions sur le plan offensif. Leur 5e place au classement du championnat le prouve et les Rémois sont prévenus qu'ils devront être dignes de leur rang pour espérer accrocher une 11e victoire en championnat cette saison.

-

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Johann CARRASSO, Edouard MENDY. Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Julian JEANVIER, Youssouf KONE, Romain METANIRE.

Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Julian JEANVIER, Youssouf KONE, Romain METANIRE. Milieux : Xavier CHAVALERIN, Danilson DA CRUZ, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Aly NDOM, Diego RIGONATO.

Xavier CHAVALERIN, Danilson DA CRUZ, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Aly NDOM, Diego RIGONATO. Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU.

Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU. Absents : Grégory BERTHIER (cheville), Nolan MBEMBA (cheville), Patrick BAHANACK (choix), Moussa BANA (choix), Samuel BOUHOURS (choix), Mathieu CAFARO (choix), Hendrick CAKIN (choix), Antoine DEVAUX (choix), Nicolas LEMAITRE (choix), Virgile PIECHOCKI (choix), Yohan ROCHE (choix), Lenny VALLIER (choix).

Les 18 joueurs du @StadeDeReims retenus pour le match face au @ParisFC -

Retour de Xavier Chavalerin. Danilson Da Cruz présent également#FBsport#SDRPFCpic.twitter.com/I5A73xnAKx — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) November 16, 2017

-

-

-

- Infographie Paris FC

-

-

-