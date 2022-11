Ligue 2 (J15) - Au moins cinq blessés pour le déplacement du DFCO à Grenoble

La série négative doit prendre fin, il y a urgence. Eliminé prématurément en Coupe de France, le DFCO reste sur une série de neuf matchs consécutifs sans gagner en Ligue 2, au moment de se déplacer à Grenoble, samedi 12 novembre 2022, pour la 15e journée de championnat - la dernière avant la trêve pour la Coupe du monde. Alors que la dernière victoire remonte au 27 août 2022, à Metz, les "Rouges" flirtent de plus en plus dangereusement avec la zone du même nom. Dijon devrait s'inspirer de la saison dernière, et cette victoire 2-1 au Stade des Alpes, grâce à un but merveilleux de Yassine Benzia.

ⓘ Publicité

Six joueurs blessés

Le DFCO n'est pas épargné par les blessures pour le déplacement à Grenoble. Les deux attaquants, Roger Assalé et Alex Dobre, touchés cette semaine à l'entraînement, ne devraient pas être du voyage. Tout comme Lucas Deaux, sorti face à Guingamp le weekend dernier, blessé à la cuisse. Il faut ajouter à cette liste les jeunes Reda Benchaa (un match) et Loïc Etoga (zéro match joué) ainsi que les latéraux Christopher Rocchia et Cheick Traoré, qui ont repris l'entraînement mais ne seront pas prêts.

Xande Silva de retour

Le DFCO peut compter sur le retour d'une arme offensive. L'ailier portugais Xande Silva (deux buts, deux passes décisives) est de retour de suspension. Il devra se canaliser, puisqu'il est toujours sous le coup d'un sursis et pourrait à nouveau être suspendu en cas de carton jaune reçu.

En revanche, Dijon devra faire sans son préparateur physique, Antoine Helterlin, qui a écopé d'un carton rouge en fin de match contre Guingamp, pour contestation par rapport au pénalty non-sifflé. Il est suspendu pour les deux prochaines rencontres.

"Ce que l'on fait sur le pan offensif est insuffisant"

Depuis le 27 août, et la dernière victoire, à Metz, le DFCO n'a jamais marqué plus d'un but par rencontre. C'est le principal problème, reconnait l'entraîneur, Omar Daf, en conférence de presse d'avant-match, jeudi 10 novembre.

"On manque de réussite, d'efficacité. Nous devons nous procurer plus de situations pour marquer davantage. Ce que l'on fait sur le pan offensif est insuffisant, ce qui fait que, soit on perd les matchs, soit on prend un point. Sur les dernières matchs, on se crée plus de situations que nos adversaires, mais ce n'est pas suffisant, il en faut davantage. J'espère que dès samedi, les attaquants seront récompensés de leurs efforts".

Grenoble, 3e de Ligue 2

L'adversaire du weekend, Grenoble, est dans une bonne dynamique. 15e au classement final de la saison dernière, les Isérois se classent troisièmes au bout de treize journées de championnat. Si la série dijonnaise est négative, c'est tout l'inverse pour le GF38, invaincu depuis sept matchs (en comptant la Coupe de France) et sur quatre victoires consécutives en championnat.

Le programme pour la trêve

Suite à ce déplacement au pied des Alpes, le DFCO devra patienter plusieurs semaines avant de reprendre le championnat, le 26 décembre à domicile contre Laval. Le programme est en train d'être affiné, mais les "Rouges" savent déjà qu'ils seront en stage au Portugal du 4 au 11 décembre, avec une opposition prévue sur place.

De retour en France, le weekend du 17 décembre, le DFCO affrontera une équipe de Ligue 1 : Clermont. A priori, le match ne devrait pas se jouer à Dijon.

Grenoble - DFCO, à suivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne samedi 12 novembre 2022. On vous attend dès 18h45 pour l'avant-match, avec les dernières infos sur les compos et l'ambiance sur place, 19h pour le coup d'envoi de l'intégrale !

loading