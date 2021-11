Ligue 2 - DFCO - AJA, pour que la Bourgogne soit Rouge (et pour s'éloigner de la zone du même nom)

On y est ! DFCO - Auxerre, 12e épisode du "Derby de Bourgogne", lundi 22 novembre 2021, au Stade Gaston Gérard. Au delà de la rivalité entre les villes et leurs supporters, c'est un match très important d'un point de vue du classement. En cas de succès, le DFCO peut opérer une formidable remontée.

Un double enjeu dans ce "Derby de Bourgogne", entre le DFCO et l'AJ Auxerre, lundi 22 novembre 2021, pour la 16e journée de Ligue 2 (coup d'envoi 20h45, à vivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne). Un enjeu sportif d'un côté, pour des Dijonnais englués en bas de classement et qui restent sur une victoire en Coupe de France mais aussi sur deux défaites consécutives sans marquer en championnat. Et un enjeu culturel, de ceux qui font le sel d'une passion pour le foot, avec une domination régionale à aller chercher.

La suprématie régionale ... et le droit de chambrer jusqu'en avril !

C'est le premier derby en match officiel depuis plus de cinq ans. La dernière confrontation entre le DFCO et l'AJA remonte au 23 avril 2016 - pour une défaite 2-0 du DFCO. Forcément, le match est très attendu par les supporters dijonnais. "C'est un match particulier, deux équipes proches en Bourgogne, elles ont été toutes les deux en première division, confie l'un deux, croisé à l'entraînement dans le froid et le brouillard ce weekend. Il y a la suprématie du club". Si l'AJA dispose d'un palmarès bien plus étoffé que le DFCO, il ne faut pas oublier que sur les dix dernières années, Dijon a évolué pendant six saisons en Ligue 1. Pas Auxerre. "Auxerre a été devant pendant quelques années, maintenant c'est un peu l'inverse, c'est Dijon qui a pris un peu plus le pouvoir en Bourgogne", résume Manu, un autre supporter des "Rouges".

Les joueurs du DFCO qui ont bénéficié du soutien de quelques dizaines de supporters dimanche matin, avec le groupe ultra des Lingon's Boys, venu les encourager. Le décor est planté, et il s'annonce enflammé. Si on ne connait pas encore l'affluence et le nombre de billets vendus par le DFCO, on sait déjà que le parcage visiteur sera bien garni. Pas moins de 600 supporters auxerrois seront présents dans les tribunes du Stade Gaston Gérard ce lundi soir. Ils sont par ailleurs interdits de centre-ville, sur décision de la Préfecture qui craint des débordements.

Sortir de la "zone rouge"

Derrière le folklore et l'atmosphère qui règne autour de ce derby, il ne faut pas oublier l'aspect purement sportif. Après les neuf premiers matchs de cette 16e journée de Ligue 2, le DFCO a reculé de deux places et se classe 18e - en position de barragiste. En cas de victoire, les "Rouges" pourraient remonter à la 12e place, à portée de fusil du top 10. Du côté Auxerrois, une place a été perdue, et les visiteurs vont vouloir récupérer leur fauteuil de dauphin.

"Ce qui m'intéresse surtout c'est ce qu'on va faire sur le terrain. Tous ces éléments extérieurs, qu'on les prenne en considération mais que ce ne soit pas quelque chose qui nous inhibe, met en garde l'entraîneur du DFCO, et ex-buteur auxerrois, Patrice Garande. Au contraire, quelque chose qui nous donne de la force, de la confiance, et puis beaucoup de plaisir à jouer ce genre de match".

Notre dossier spécial Derby

DFCO - AJA, à vivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne, avec nos commentaires en direct du Stade Gaston Gérard. Rdv dès 20h30 pour l'avant-match, 20h45 pour le coup d'envoi.