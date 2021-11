Ligue 2 (J16) - Dijon-AJA : le derby bourguignon de retour après cinq ans d'attente

Cinq ans d'attente qui se terminent ce lundi soir : c'est le retour du derby bourguignon, enfin, entre l'AJA (3e, 29 points) et Dijon (18e, 16 points) au stade Gaston-Gérard (20h45, 16e j. L2). Les Auxerrois ont l'occasion, en cas de succès, de revenir à la 2e place, à un point du leader Toulouse, tandis que Dijon, barragiste veut s'éloigner de la zone rouge.

Un derby jeune mais une rivalité bien ancrée

Les deux clubs, notamment en raison de la jeunesse du DFCO (fondé en 1998), ne se sont affrontés que 12 fois toutes compétitions confondues depuis 2011 (huit fois en L2, deux fois en L1, une fois en Coupe de France et une fois en Coupe de la Ligue). Bilan : quatre succès auxerrois, cinq nuls et trois victoires dijonnaises. Pourtant, à travers les chambrages de bon aloi, une vraie rivalité existe, c'est même une histoire de suprématie régionale à écouter Mathieu Jacquot, alias "Uasco", leader des Ultras Auxerre 90 : "C'est un match à ne pas perdre !"

Le retour du derby bourguignon cinq ans après : "Un match à ne pas perdre" dixit Mathieu Jacquot alias "Uasco", leader des Ultras Auxerre 90 / Interview : Nicolas Fillon Copier

Mais le derby bourguignon, aussi passionné soit-il entre supporters, veut-il encore dire quelque chose à l'heure du foot moderne et de ses turnovers de joueurs et de coaches incessants ? Jean-Marc Furlan, qui compte plus de 400 matches en tant que joueur professionnel, et plus de 600 en tant qu'entraîneur, en a connu des derbies. Parfois, ça a pu être très, très chaud, mais le technicien icaunais aime ce genre de rencontres qui font le sel du championnat et forgent l'identité des clubs.

Le retour du derby bourguignon cinq ans après : "Un derby, ça reste important pour l'identité, c'est toujours quelque chose de particulier" pour le coach de l'AJA, Jean-Marc Furlan / Interview : Nicolas Fillon Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Côté auxerrois, Quentin Bernard est le seul ex-Dijonnais de l'effectif alors qu'en face, le DFCO compte quatre anciens Ajaïstes (Mickaël Le Bihan, Valentin Jacob, Romain Philippoteaux et Frédéric Sammaritano, sans compter le coach Patrice Garande). L'histoire entre le latéral gauche et le Dijon a duré un an et demi, entre juillet 2015 et janvier 2017, le temps d'une montée en Ligue 1. Et le temps d'un match ce lundi soir, les bons souvenirs seront mis de côté même si Bernard n'oubliera pas cette petite parenthèse enchantée en Côte-d'Or.

Le retour du derby bourguignon cinq ans après : "Dijon reste un très bon souvenir dans ma carrière" mais ce lundi "il n'y aura pas de copain, pas de bisou ni de câlin" assure le défenseur auxerrois Quentin Bernard / Interview : Nicolas Fillon Copier

Quoi qu'il en soit, l'AJA serait bien inspirée de gagner ce derby : si tel était le cas, l'équipe ajaïste signerait une quatrième victoire d'affilée en Ligue 2. Une série qui n'est plus arrivée depuis février 2013, époque Bernard Casoni, une éternité. Toutes compétitions confondues, un succès à Dijon porterait la série à cinq rencontres (puisque l'AJA s'est imposée au 7e tour de Coupe de France, 4-2 à Limonest), qui se fait attendre depuis mars 2010. Ça promet une chaude ambiance pour ce déplacement à Gaston-Gérard, surtout que le parcage visiteurs sera plein à craquer avec 600 Auxerrois chauffés à blanc. Des supporters dont l'accès au centre-ville dijonnais est interdit dans un périmètre bien délimité entre 14h et minuit,

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une infirmerie qui se désemplit avec notamment le retour de Sakhi

Enfin ! L'infirmerie se désemplit côté auxerrois pour ce derby. C'est le retour des cadres, en premier lieu celui d'Hamza Sakhi ! Cinq matches que le meneur de jeu (deux buts, une passe décisive), deuxième meilleur passeur la saison passée, était absent à cause d'une blessure au mollet. Peut-être un peu court pour être aligné d'entrée titulaire, ol devrait débuter sur le banc, au profit d'Alexis Trouillet, qui monte en puissance ces derniers temps dans l'entrejeu ajaïste. Alexandre Coeff, qui n'a disputé qu'une rencontre en deux mois à cause d'adducteurs récalcitrants, revient lui aussi, pour renforcer le milieu de terrain. Et puis, le défenseur Gautier Lloris, qui a joué pour la première fois de la saison en Coupe de France la semaine passée à Limonest, retrouve le groupe pour le championnat.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des Dijonnais bien mal en point avant le derby

En face, Dijon est dans le dur. Après une saison catastrophique dans l'élite durant laquelle le club aura terminé à la 20e et dernière position avec la plus mauvaise attaque et plus mauvaise défense ainsi qu'un record égalé du nombre de défaites consécutives (12), le DFCO est actuellement 18e et barragiste de L2 avec un point d'avance sur le premier relégable (Bastia). Les joueurs dijonnais restent sur deux défaites de suite et accusent une cascade d'absents : les anciens auxerrois Mickaël Le Bihan et Romain Philippoteaux sont blessés tout comme Adama Fofana, tandis que Lucas Deaux est suspendu. Le tableau semble bien noir pour les Rouges. Ce sera à l'AJA de leur rappeler que la Bourgogne est et restera bleu et blanche.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour suivre l'actualité de l'AJA sur France Bleu Auxerre