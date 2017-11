Ligue 2 (J16) | Le Stade de Reims veut corser l'addition !

Invaincus depuis cinq matchs mais sans gagner depuis deux rencontres, le Stade de Reims aimerait retrouver le goût de la victoire. Pas si facile à l'occasion d'un déplacement périlleux sur la pelouse d'Ajaccio, actuellement 4e de Ligue 2 et seulement vaincu 2 fois sur son terrain cette saison.

