Ligue 2 (J16) | Le Stade de Reims veut réapprendre à gagner à Ajaccio

Les Rémois n'ont plus gagné en championnat depuis le 28 octobre et le succès à Delaune face à Nancy. Ils n'ont pas perdu non plus en enchaînant deux matches nuls mais pour conforter leur place de leader, une victoire en Corse ce vendredi face au 3e du championnat ferait le plus grand bien (20 h)

Quand on prend l'habitude d’enchaîner les victoires, de paraître au dessus de son adversaire au fil des matchs, la moindre petite baisse de régime est presque considérée comme inquiétante. Pourtant, si le Stade de Reims n'a plus gagné depuis un mois, il n'a pas perdu non plus en assurant un match nul au Havre puis un autre compliqué à domicile face au Paris FC la semaine dernière. A défaut de moins gagner, Reims ne perd pas et marque des points à chaque sortie. Pourtant, alors qu'il reste 4 matches de championnat à disputer d'ici la trêve et la fin des matches aller, les Rémois sont dans l'obligation de reprendre un rythme de leader pour espérer passer les fêtes tout en haut du classement. Cela passe évidemment par un résultat à Ajaccio, troisième de Ligue 2 à 4 points des Rémois. Des Corses qui ont verront l'occasion de se rapprocher à un point du leader en cas de succès. La soirée s'annonce...corsée.

Xavier CHAVALERIN, Danilson DA CRUZ, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Aly NDOM, Diego RIGONATO. Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU.

Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU. Absents : Moussa BANA (adducteur), Grégory BERTHIER (cheville), Mathieu CAFARO (début de pubalgie), Nolan MBEMBA (cheville), Patrick BAHANACK (choix), Samuel BOUHOURS (choix), Hendrick CAKIN (choix), Antoine DEVAUX (choix), Nicolas LEMAITRE (choix), Virgile PIECHOCKI (choix), Yohan ROCHE (choix), Lenny VALLIER (choix).

