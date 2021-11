Ligue 2 (J16) - Les échos avant le derby DFCO - AJA

Le DFCO reçoit l'AJ Auxerre, lundi 22 novembre 2021, pour le premier "Derby de Bourgogne" depuis plus de cinq ans. On fait le point sur les forces en présence du côté des "Rouges".

Que c'est long d'attendre jusqu'à lundi soir ! Le DFCO se prépare au "Derby de Bourgogne" face à Auxerre, une semaine après sa victoire 3-0 en Coupe de France contre Saint-Apollinaire. Dijon, 16e, qui reste sur deux défaites sans marquer en Ligue 2, aura fort à faire contre l'AJA, 2e avant le début de cette 16e journée.

Deux ex-auxerrois blessés (entre autres)

Pas de nouveaux blessés à Dijon, qui devra toutefois faire sans plusieurs joueurs. Le DFCO devra se passer des deux ex-auxerrois Mickaël Le Bihan (cuisse) et Romain Philippoteaux (cheville), même si ce dernier a pu reprendre l'entraînement cette semaine.

Baptiste Reynet et Adama Fofana sont également blessés. Zargo Touré et Jonathan Panzo, de retour de blessure et qui ont joué en Coupe de France, vont évoluer avec la réserve ce weekend.

Lucas Deaux suspendu

C'est la mauvaise nouvelle : le DFCO devra faire sans son expérimenté milieu de terrain Lucas Deaux, arrivé de Nîmes cet été. Le joueur a reçu un carton rouge en Coupe de France, et sera donc privé du derby.

