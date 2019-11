Ligue 2 (J16) - Valenciennes remporte un derby électrique face à Lens (2-0)

Ce match était sous le signe de l'hommage à Daniel Leclercq. La minute de silence perturbée par des "supporters" a été le premier de nombreux incidents de la soirée. Au terme d'un match électrique, Valenciennes s'est imposé ce vendredi (2-0) face au voisin Lensois dans ce derby du Nord-Pas-de-Calais. Le VAFC met un terme à la série de dix matchs de suite sans défaite du Racing qui perd sa place de leader. Une très mauvaise soirée pour les Sang et Or. Ils ont terminé la rencontre à neuf contre onze après deux cartons rouges en première période.

L'arbitre a sifflé penalty à la 30e après une faute d'Aleksandar Radovanovic qui sera expulsé. Jean-Louis Leca a stoppé le penalty de Chergui mais Laurent Dos Santos a repris le ballon de la tête pour ouvrir le score. L'ancien lensois Teddy Chevalier a inscrit le second but à la 72e.

"Ce genre ce match c'est toujours particulier. J'ai un groupe très jeune et ce soir nous avons fait preuve de beaucoup de maturité donc cet aspect là du match, c'est une grosse satisfaction. On ne s'est pas dispersé. Gagner ce derby va faire grandir cet effectif." - Olivier Guégan, l'entraîneur du VAFC

"Il y a des paramètres dans le football qu'on ne maîtrise pas. À onze contre dix c'était jouable, on pensait qu'on pouvait revenir au score même à onze contre neuf. On sait que ce serait dur et pour ça il ne fallait pas encaisser le deuxième but." - Philippe Montanier, l'entraîneur de Lens