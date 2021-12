Ligue 2 (J17) - AJA-Caen : le match d'après pour Gauthier Hein, "fier" d'être en lice pour le prix Puskás

En lice pour le prix Puskás du plus beau but de l'année, l'ailier de l'AJA Gauthier Hein sera peut-être davantage acclamé contre Caen ce samedi (17e j. L2) au stade Abbé-Deschamps. Coup d'envoi 15h et avant-match sur France Bleu Auxerre dès 14h45.

Après une parenthèse Coupe de France matérialisée par une victoire folle 6-4 à Chambéry (N3) pour une qualification en 32e de finale face au champion de France en titre, Lille (samedi 18 décembre), au stade Pierre-Mauroy, l'AJA (5e, 29 points) retrouve le championnat ce samedi à l'Abbé-Deschamps (15h, 17e j. L2) face à Caen (18e, 17 points).

Presque deux semaines après une prestation poussive à Dijon, conclue par une défaite 3-1 dans le derby bourguignon, les Auxerrois doivent reprendre leur marche en avant après les résultats des concurrents la veille : victorieux, Sochaux (3e, 31 points) et le Paris FC (4e, 30 points) sont passés devant le club icaunais, qui était sur le podium avant cette 17e journée. Un succès de deux buts d'écart permettrait même aux Ajaïstes de passer devant l'AC Ajaccio (2e, 32 points) grâce à une meilleure attaque.

Le prix Puskás du plus beau but de l'année, "une fierté" pour Gauthier Hein

Il pourrait recevoir plus d'applaudissements que les autres lors de son entrée sur le terrain face à Caen ce samedi : Gauthier Hein savoure sa nouvelle notoriété depuis lundi et l'annonce de sa sélection face à 10 autres joueuses et joueurs pour remporter le prix FIFA Puskás du plus beau but de l'année 2021. "C'est quelque chose d'énorme pour moi, c'est une fierté" souffle l'ailier de 25 ans, auteur d'une roulette spectaculaire à Niort la saison dernière au mois d'avril, et qui s'est déjà fait chambrer par ses coéquipiers dans le vestiaire. "On m'appelle Puskás (rires) !"

Ses chances de devenir le deuxième Tricolore à être sacré de cette distinction après Olivier Giroud en 2017 ? "Pfffff, je ne sais pas, il y a quand même du beau monde en face. Je compte sur les Auxerrois et ceux qui vont voter pour moi !" Et pour voter, tapez "Hein". Enfin, "1", ici. Vous avez jusqu'au 17 décembre !

"Le prix Puskás, ça m'était vraiment sorti de la tête" mais "c'est une fierté, c'est quelque chose qui restera gravé, je pourrais raconter ça à mes enfants" avoue l'Auxerrois Gauthier Hein / Interview : Nicolas Fillon Copier

Une telle sélection pour un prix aussi prestigieux, "c'est valorisant pour l'ensemble du club" estime le coach icaunais Jean-Marc Furlan, qui avoue que le but de son joueur "est fantastique, particulièrement spectaculaire".

"Ça fait plaisir que l'on parle de l'institution et du club positivement" dixit le coach de l'AJA, Jean-Marc Furlan, à propos de la sélection de Gauthier Hein pour le prix Puskás / Interview : Nicolas Fillon Copier

Touché à la cheville, Birama Touré finalement retenu dans le groupe

La communauté AJA a retenu son souffle en voyant Birama Touré ne pas participer à l'entraînement, jeudi. Touché à la cheville gauche, "une entorse" dira le coach ajaïste en conférence de presse de veille de match, le capitaine de l'AJA a finalement tenu sa place vendredi, avec un bon strapping. Il devrait être titulaire en sentinelle face à Caen. Alexandre Coeff, aligné à Chambéry en Coupe de France après un mois d'absence, pourrait le suppléer au milieu si besoin était.

L'infirmerie se vide, la concurrence s'accroit, et par conséquent, les défenseurs Alec Georgen et Paul Joly, le milieu Aly Ndom et l'attaquant Lassine Sinayoko n'ont pas été retenus. Plus apparu dans le groupe depuis un mois, le gardien Sonny Laiton laisse une nouvelle fois sa place à Théo De Percin.

Caen dans le dur

18e et barragiste après les matches du multiplex vendredi, Caen a l'obligation de faire un résultats dans l'Yonne. Les hommes de Stéphane Moulin, éliminés piteusement dès leur entrée en lice en Coupe de France par Dinan-Léhon, club de N3, n'ont plus gagné un match depuis près de deux mois, soit trois nuls et trois défaites (pire série en cours de L2 avec QRM), et sont restés muets face au but lors des trois derniers matches (là aussi plus mauvaise série en cours de l'antichambre de l'élite).

Mais méfiance. Auxerre n’a gagné qu’un seul de ses sept rencontres face à Malherbe en L2 (trois nuls, trois défaites), en novembre 2013 à l'Abbé-Deschamps (3-2). Surtout, Caen est invaincu lors de ses cinq derniers déplacements championnat (une victoire 3-2 chez le leader Toulouse et trois nuls). Et le gardien caennais Rémy Riou, passé par l'AJA (2007-2011), est le portier ayant effectué le plus d’arrêts en Ligue 2 cette saison (49). Les Auxerrois sont prévenus.

