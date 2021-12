Ligue 2 (J17) - Le DFCO à Guingamp, en avant vers le top 10

Poursuivre la bonne série - trois victoires consécutives toutes compétitions confondues - et continuer la remontée au classement de Ligue 2, tel est l'objectif du DFCO à la veille du déplacement à Guingamp, vendredi 3 décembre 2021 pour la 17e journée de Ligue 2. En cas de succès en Bretagne - et de résultats favorables dans les autres rencontres - les "Rouges" pourraient figurer pour la première fois de la saison dans le top 10 du championnat. Un premier pas, pour viser plus haut ?

"Il faut qu'on fasse une série"

On ne sait pas trop quel est l'objectif "secret" fixé par Patrice Garande à ses joueurs. Mais on se doute bien que le technicien dijonnais veut figurer le plus haut possible à la trêve de Noël. Il reste d'ici là trois matchs de Ligue 2 : Guingamp (15e) et Nancy (20e) à l'extérieur, Niort (9e) à domicile. Avec un match de Coupe de France, contre les amateurs de Cannes, qui va s'intercaler.

"Si on veut être à une place plus conforme à la qualité des joueurs et de ce club, il faut qu'on fasse uns série, au delà de celle qu'on a déjà fait, indique l'entraîneur Patrice Garande. On a déjà gagné trois fois de suite (Bastia, Dunkerque, Caen, NDLR), mais faire une série c'est gagner 6-7 fois, ne pas perdre pendant un moment. Au delà des places au classement, gagner à Guingamp peut nous faire basculer dans une nouvelle spirale positive, qui pourrait nous ouvrir des perspectives, à condition de faire des résultats positifs derrière".

Même discours du côté de l'attaquant - et meilleur buteur du club - Aurélien Scheidler : "On voit que le championnat est serré, les équipes du dessus ne sont pas très très éloignées. Pourquoi pas, avant janvier, atteindre le haut de tableau ? On vise d'être le plus haut possible avant les vacances de décembre".

Sénou Coulibaly suspendu, Le Bihan et Philippoteaux avec la réserve, Deaux de retour

Le DFCO sera privé pour ce déplacement de son défenseur Sénou Coulibaly, qui forme habituellement la charnière centrale avec Daniel Congré. Il est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Le DFCO récupère en revanche Lucas Deaux, suspendu deux matchs après son carton rouge reçu en Coupe de France, au 7e tour contre Saint-Apollinaire - et qui a donc raté Auxerre et Morteau-Montlebon.

Du côté des blessés, Mickaël Le Bihan et Romain Philippoteaux, blessés depuis plusieurs semaines, sont proches d'un retour mais ne sont pas encore aptes pour la Ligue 2. Ils vont jouer avec la réserve du DFCO ce weekend, face à Gueugnon. Amir Arli est lui touché à la cheville, blessé à l'entraînement. Présents contre Morteau-Montlebon, Zargo Touré, Jonathan Panzo et Yaya Soumaré ne sont pas dans le groupe.

Le groupe

Gardiens de but : Racioppi, Reynet

Défenseurs : Congré, Ecuele Manga, Ngouyamsa, Rocchia, Traoré

Milieux de terrain : Ahlinvi, Belhadji, Benzia, Deaux, Jacob, Pi, Sammaritano, B.Soumaré, Younoussa

Attaquants : Dobre, Scheidler

Le groupe du DFCO pour le déplacement à Guingamp - DFCO