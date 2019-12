Ligue 2 (J17) : le DFCO peut-il espérer prendre au moins un point à Nantes ?

Nantes, France

Le DFCO se déplace à Nantes ce dimanche 07 décembre pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. A la veille de cette journée, les Rouges sont seizièmes avec 16 points, les Canaris eux sont dixièmes avec 23 points. Après un début de saison difficile, le DFCO se montre solide à domicile mais c'est plus compliqué à l'extérieur : le DFCO est sur une série de quatre défaites pour un nul toutes compétitions confondues. Les dijonnais parviendront-ils à ramener un point en jouant à l'extérieur ?

"On ne va pas à Nantes en victimes expiatoires"

L'enjeu de ce match est d'enfin gagner à l'extérieur. A domicile, les Rouges se montrent "cohérents et c'est positif, c'est une bonne base de travail : le maintient passe souvent à domicile. Maintenant il faut gratter des points à l'extérieur, pour cela il faut encore un peu plus de maîtrise afin d'être moins sur le reculoir à l'extérieur," explique le milieu Florent Balmont.

Cela s'annonce compliqué, aux difficultés habituelles s'ajoute une équipe diminuée avec sept joueurs en moins. Mais l'entraîneur Stéphane Jobard reste optimiste ! "On va rester performant, on ne va pas à Nantes en victimes expiatoires, explique-t-il. Même si nos derniers déplacements à l’extérieur laissent augurer des déplacements difficiles, on va vendre chèrement notre peau. On compte bien trouver justement un peu plus de consistance à l’extérieur." Stéphane Jobard va devoir encore une fois se creuser la tête pour faire sa composition d'équipe.