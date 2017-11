Ligue 2 (J17) | Le Stade de Reims face à l'AJ Auxerre pour mettre la pression

Trois jours après leur succès en Corse face à Ajaccio, les Rémois sont à nouveau sur le pont, à Delaune cette fois-ci, pour défier l'AJ Auxerre en match avancé de la 17e journée du championnat. Une victoire permettrait de distancer provisoirement les concurrents directs qui joueront mardi. (20h45)

La victoire face à Ajaccio vendredi dernier, arrachée dans les dernière secondes de la rencontre, aurait encore plus de sens si les Rémois avaient la bonne idée de confirmer ce lundi soir à Delaune face à l'AJ Auxerre. Avec 35 points au classement, Reims a l'occasion de creuser un peu plus l'écart avec ses poursuivants qui joueront le lendemain et qui pour certains se rencontrent comme Lorient qui reçoit Nîmes ou encore Clermont qui accueille Brest. L'envie des Rémois sera aussi de retrouver le chemin de la victoire devant son public après le match nul concédé face au Paris FC il y a 10 jours (1-1). Auxerre, 15e, n'a pas vraiment réussi son début de championnat et vient de concéder un match nul à domicile face à Nancy. Les Bourguignons qui doivent désormais lutter pour le maintien n'auront pas grand chose à perdre, de quoi se méfier face à cette équipe libérée qui comme tous les hôtes qui se présentent à Delaune, sera avant tout ici pour aller chercher un exploit.

-

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Johann CARRASSO, Edouard MENDY. Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Julian JEANVIER, Youssouf KONE, Romain METANIRE.

Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Julian JEANVIER, Youssouf KONE, Romain METANIRE. Milieux : Xavier CHAVALERIN, Danilson DA CRUZ, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Aly NDOM, Diego RIGONATO.

Xavier CHAVALERIN, Danilson DA CRUZ, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Aly NDOM, Diego RIGONATO. Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU.

Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU. Absents : Moussa BANA (adducteur), Grégory BERTHIER (cheville), Mathieu CAFARO (début de pubalgie), Nolan MBEMBA (cheville), Patrick BAHANACK (choix), Samuel BOUHOURS (choix), Hendrick CAKIN (choix), Antoine DEVAUX (choix), Nicolas LEMAITRE (choix), Virgile PIECHOCKI (choix), Yohan ROCHE (choix), Lenny VALLIER (choix).

-

-

-

-

-