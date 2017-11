Ligue 2 (J17) | Le Stade de Reims s'impose en patron contre Auxerre (2-0) et conforte son leadership en L2 !

Trois jours après sa lutte victorieuse à Ajaccio, le Stade de Reims a confirmé lundi soir sa supériorité en dominant une équipe auxerroise valeureuse mais impuissante, sans solution face à des Rémois solides et réalistes. Clean sheet, des buts de Marvin Martin et Grejohn Kyei. Soirée parfaite !

A Reims (stade Auguste Delaune), Reims domine Auxerre 2-0

Mi-temps : 1-0

: Mr. Moreira BUTS - Pour Reims : Martin (21e), Kyeï (70e)

- au Rémois Abdelhamid (57e) et aux Auxerrois Arcus (47e) et Polomat (78e) REIMS : Mendy - Métanire, Jeanvier, Abdelhamid, Koné - Da Cruz (cap), Chavalerin, Diego (Kamara, 81e), Chavarria, Martin (Kyeï, 60e), Siebatcheu (Ndom, 76e). Entr. David Guion

Il y a des soirs comme ça où on a l'impression que rien ne peut arriver au Stade de Reims. Peut-être un peu fatigués de leur déplacement à Ajaccio vendredi, les rouge et blanc ont remis le couvert ce lundi avec autorité. Le temps de relancer la machine et sur une action cafouillée dans la surface bourguignonne, Marvin Martin inscrivait son premier but depuis 2012 ! Idéal pour calmer les ardeurs d'Auxerrois volontaires mais dont la possession restait stérile.

La seconde période ne laissait pas plus d'espoirs aux visiteurs. Plein de maîtrise malgré quelques erreurs évitables, les protégés de David Guion allait imposer leur supériorité au meilleur moment. Tandis que Florian Ayé pensait pouvoir égalier, Edouard Mendy réalisait un arrêt décisif et relançait rapidement. Au bout, Jordan Siebatcheu trouvait idéalement Grejohn Kyeï. Son piqué ne laisse aucune chance à Zacharie Boucher. Impressionnants de supériorité physique, les Marnais ont ensuite géré. Avec 38 points en 17 matchs, les temps de passage élevés laissent imaginer encore quelques beaux jours.