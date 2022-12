Ligue 2 (J17) - Les échos avant le déplacement du DFCO à Rodez

La trêve de la Coupe du monde est passée, la série des dix matchs d'affilée sans gagner en Ligue 2 est terminée, le DFCO doit désormais enchaîner. Quatre jour après sa victoire retentissante à domicile contre Laval (5-0), Dijon se déplace à Rodez, vendredi 30 décembre 2022, pour la 17e journée de championnat. Coup d'envoi 21 heures, à suivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne. L'occasion, en cas de victoire, de s'éloigner encore davantage de la zone de relégation - le DFCO est 16e, Rodez 18e.

Le point sur l'effectif

L'infirmerie du DFCO se vide. Absents contre Laval, les offensifs Loum Tchaouna et Idrissa Camara "ont fait la semaine normalement" et "peuvent prétendre" à une place dans le groupe, indique l'entraîneur Omar Daf en conférence de presse d'avant-match. Incertitude en revanche pour le latéral Christopher Rocchia, blessé de longue date. "Il s'entraîne avec nous depuis 15 jours, on prendra une décision, on réfléchit", informe Omar Daf. Jordan Marié, 19e homme contre Laval, et Alex Dobre (pas dans le groupe), sont également aptes.

Les satisfactions sur le match de Laval

Avant de se projeter sur le match de Rodez, l'entraîneur Omar Daf est revenu sur les satisfactions vues lors de la victoire contre Laval. Le coach sénégalais a aimé dans son équipe "la capacité à aller de l'avant, de prendre des risques, de casser des lignes". "On a eu de l'allant, on a provoqué l'adversaire, la réussite se provoque", se satisfait-il. Satisfaction également sur la défense : "J'ai aimé notre solidité, Baptiste (Reynet) a été très peu sollicité". Et sur le plan physique, après six semaines de trêve : "On craignait un peu cette reprise, on n'a pas pu disputer tous les matchs amicaux qu'on souhaitait, mais les joueurs ont répondu présent sur le plan athlétique".

Autre bienfait de cette victoire : la mauvaise dynamique - onze matchs d'affilée sans gagner toutes compétitions confondues - est coupée. "C'était important, malgré tout ça pèse sur le mental et le moral des joueurs, quand on ne gagne pas on se pose beaucoup de questions, constate Omar Daf. On a essayé de gommer nos erreurs, les matchs ne se jouaient pas à grand chose, il fallait être plus efficace". Confirmation avec le milieu de terrain, Jessy Pi : "ça libère un peu, ça fait du bien, il y a de nouveau des sourires. On a connu 10 matchs sans gagner, il faut savoir savourer".

Le DFCO va retrouver Younoussa

Dans l'effectif de Rodez, le DFCO va retrouver vendredi un visage connu : celui du jeune milieu de terrain camerounais, Wilitty Younoussa, qui n'a pas prolongé son contrat avec Dijon à l'été 2022. "Il y a des discussions très avancées" pour une prolongation indiquait pourtant au mois de mai le président Olivier Delcourt.

Pourquoi Younoussa n'a-t-il pas prolongé ? Interrogé à ce sujet, l'entraîneur Omar Daf répond : "Je n'ai pas eu plus de réponses là-dessus. Il a été beaucoup utilisé la saison passée, il a un potentiel, après ce sont des choix, il ne s'est pas mis d'accord avec le club, j'ignore les raisons. Je me suis concentré sur l'effectif à ma disposition".

La 20e journée fixée

La date d'un match très attendu a été fixée : la réception des Girondins de Bordeaux, relégués de Ligue 1. Le match se jouera le samedi 28 janvier 2023, coup d'envoi 19 heures, au Stade Gaston Gérard.

loading