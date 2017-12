Ligue 2 (J17) | Objectif 40 pour le Stade de Reims à Niort

A deux matchs de la fin de la phase aller du championnat, les Rémois peuvent espérer atteindre la barre symbolique des 40 points au classement et de terminer ainsi champion d'automne. Cela passe par une victoire ou deux matches nuls lors de ces deux derniers rendez-vous avant la fin de l'année 2017.

Après l'intermède de la Coupe de France et l'élimination à Lens, les Rémois retrouvent le championnat de Ligue 2 ce vendredi avec un déplacement à Niort. Il reste deux matches à disputer au Stade de Reims avant la fin de la phase aller. Pour conserver la place de leader pendant les fêtes, les Rémois devront remporter un de leurs deux derniers matches. La mission n'est pas impossible même si la tâche ne sera pas des plus simples à Niort où les Chamois réalisent un bon parcours à domicile et où les joueurs de David Guion seront évidemment attendus.

-

Gardiens : Nicolas LEMAÎTRE, Edouard MENDY.

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Julian JEANVIER, Youssouf KONE, Romain METANIRE.

Milieux : Xavier CHAVALERIN, Danilson DA CRUZ, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Aly NDOM, Diego RIGONATO.

Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU.

Nicolas LEMAÎTRE, Edouard MENDY. Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Julian JEANVIER, Youssouf KONE, Romain METANIRE. Xavier CHAVALERIN, Danilson DA CRUZ, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Aly NDOM, Diego RIGONATO. Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU. Absents : Moussa BANA (adducteur), Mathieu CAFARO (début de pubalgie), Johann CARRASSO (contusion à la jambe), Nolan MBEMBA (cheville). Patrick BAHANACK (choix), Grégory BERTHIER (choix), Samuel BOUHOURS (choix), Hendrick CAKIN (choix), Antoine DEVAUX (choix), Virgile PIECHOCKI (choix), Yohan ROCHE (choix), Lenny VALLIER (choix).

-

-

-

-

-