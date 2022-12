Ligue 2 (J17) : vite rebondir pour le Stade Lavallois après la claque de Dijon

Ce vendredi soir contre Amiens, l'équipe du Stade Lavallois aura à cœur de prouver que Dijon était un accident. Mais comment se remettre d'un tel résultat ? Comment rebondir ? En gardant confiance estime tout simplement l'expérimenté Anthony Gonçalves : "nous n'étions pas les meilleurs après notre bonne série (ndlr avant la trêve) et nous ne sommes pas les plus nuls après ce match perdu à Dijon. On sait ce qui a fait défaut, ce qui a manqué et ce n'est pas du tout l'image qu'on veut donner. Il faut se servir de ce genre de claque pour avancer."

Vite basculer sur autre chose. Les Tango ont au moins une chance dans leur malheur selon le coach, Olivier Frapolli : "on a eu la chance de rejouer très vite. On a pas le temps de cogiter. On travaille toute la journée donc on est dans la préparation du match d'Amiens donc évidemment on a pas le temps de tergiverser, c'est l'avantage."

Et l'entraîneur mayennais attend bien sûr une réaction de la part de ses joueurs. Dans ces cas là, on parle souvent de réaction d'orgueil. Est-ce que ça existe ? La réponse de l'attaquant Sébastien Da Silva : "j'ose espérer que ça existe. C'est quand même la moindre des choses devant notre public. Mais nous restons des êtres humains donc nous sommes forcément touchés. On est touché dans notre estime donc j'espère qu'il y aura un sursaut d'orgueil de la part de toute l'équipe."

Amiens est sur une série en cours de cinq matches sans victoire. Espérons que le Stade Lavallois ne relance pas l'équipe picarde comme elle l'a fait avec Dijon lundi dernier.

Marvin Baudry finalement dans le groupe

C'est un groupe de 19 joueurs qui a été convoqué par Olivier Frapolli. Par rapport au match de lundi, il y a les mêmes joueurs auquel s'ajoute Kevin Tapoko. Le défenseur central, Marvin Baudry, malade mercredi et incertain pour la réception d'Amiens, figure finalement dans le groupe.

Le match Laval / Amiens sera à vivre à partir de 20h45 sur France Bleu Mayenne avec Franck Gauteur, Gildas Menguy et notre consultant, Ulrich Le Pen.