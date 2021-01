Ligue 2 (J18) - Avant AJA-Caen : un début 2021 dantesque pour les Icaunais

Un premier match de 2021 qui annonce un calendrier de folie pour les Auxerrois, un groupe avec des suspendus, et un adversaire caennais qui arrive amoindri : voici ce qu'il faut savoir sur AJA-Caen (18e j. L2) ce mardi à 20h, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre.

Un nouveau marathon pour l'AJA

5 équipes du Top 7 sur les 6 prochains matches : hormis le dernier Châteauroux (20e journée de L2), l'AJA, 4e du championnat, devra rencontrer Caen (7e, 18e j.), Grenoble (1er, 19e j.), Clermont (6e, 21e j.), Troyes (2e, 22e j.) et Toulouse (3e, 23e j.). Mais dans sa globalité, le début d'année 2021 des Icaunais a de quoi faire tourner la tête : 11 rencontres à disputer en même pas 8 semaines, voire même 12 si l'AJA passe avec succès son 8e tour de Coupe de France 20 janvier (tirage au sort ce jeudi à 17h). Forcément, avant d'aborder la rencontre de ce mardi à domicile contre les Caennais, c'est ce calendrier dantesque qui a retenu l'attention de l'entraîneur ajaïste Jean-Marc Furlan.

"On a 2 mois très intenses qui arrivent, prévient le coach icaunais. 12 matches en 8 semaines si on se qualifie en Coupe de France, c'est quand même exceptionnel. Comme je l'ai dit à mes joueurs, ça va être très délicat. C'est la première fois que l'on connait ça, il faut le savoir. En général, c'est en novembre et décembre que l'on a beaucoup plus de matches que d'habitude. Mais ça n'est jamais arrivé d'avoir 12 matches en 8 semaines pour la période janvier-février. C'est quelque chose qui peut faire la réussite de certains et les échecs d'autres. Même si dans ma tête, le plus important, c'est la période entre le 1er mars et le 15 mai. C'est l'histoire du foot, c'est là où tout se joue. Sauf que ces 12 matches ne vont pas être évidents à gérer, surtout en vue du money time."

Et dans cet enchaînement de rencontres, il y a plusieurs paramètres que Jean-Marc Furlan va surveiller avec attention. Voire même un peu de crainte. "Ce qui me fait surtout peur, c'est le nombre de matches, qui peuvent poser de nombreux problèmes, notamment au niveau des suspensions et des blessures. C'est anxiogène, ça fait peur, parce que l'on n'a pas un effectif hyper large. D'un autre côté, on peut se réjouir en prenant ça d'un angle positif. On va voir comment nous pouvons continuer à être performants en concernant d'autres garçons, comme ça a été un peu le cas ces derniers temps."

Et face à Caen, l'AJA a surtout l'occasion de faire tomber quelques barrières statistiques. Elle pourrait signer un 11e match de suite sans défaite, record en Ligue 2 depuis la descente en 2012 - elle en est à 10 (6 victoires, 4 nuls) comme lors de la saison 2014/2015 - et vise aussi une 3e victoire consécutive en championnat, ce qui ne lui est plus arrivé depuis 2 ans en L2 (décembre 2018-janvier 2019).

Coeff et Fortuné suspendus contre Caen

Avec l'enchaînement des matches, comme l'a dit Jean-Marc Furlan, le couperet peut tomber au niveau des blessés et suspendus. Si lors du dernier match de 2020 à Dunkerque (victoire 1-0), le milieu offensif Mathias Autret avait dû déclarer forfait à cause d'un dos douloureux, cette fois, le joueur du mois de novembre et de décembre AJA-France Bleu Auxerre et véritable plaque tournante de l'équipe (6 buts, 4 passes décisives) avec Hamza Sakhi sera bien de la partie contre les Caennais. Mais il y a 2 suspendus, pour accumulation de cartons jaunes : le couteau suisse en défense et au milieu Alexandre Coeff, qui a participé à tous les matches depuis le début de la saison, et l'attaquant Kévin Fortuné.

Aucun blessé n'est à déplorer dans le groupe convoqué par le coach icaunais face à Caen. "C'est au bout de 10 jours de repos qu'un joueur commence à perdre un peu de capacités d'endurance, de vitesse, pose Jean-Marc Furlan. Là, on a eu 8 jours trêve, donc ça va ! Pour certains joueurs, qui me l'ont dit, c'était même trop ! Et pour les entraînements de reprise, mon staff et moi avons été très satisfaits de ce que l'on a pu voir."

Une belle opposition de style entre l'AJA et Caen

Caen, 7e avec 26 points, soit 5 de moins que l'AJA, est en embuscade pour les playoffs. Seule équipe du Top 7 à avoir une différence de buts négative (-1, 18 buts inscrits, 19 encaissés), le SMC traverse une passe difficile : 1 seule victoire, 2 défaites et 3 nuls sur les 6 derniers matches. Mais le début de saison des hommes de Pascal Dupraz a montré que, défensivement, cette formation était difficile à bouger (4e de L2 et co-meilleure défense du championnat au bout de la 8e journée avec seulement 4 buts encaissés). Et puis, après 17 matches, les Normands affichent déjà 7 clean sheets. C'est plus du double que l'AJA (3).

Une équipe malherbiste redoutée par Jean-Marc Furlan, est pas qu'un peu. "C'est un match défi et menace. Sur le plan des individualités, Caen est très, très fort. L'an dernier, quand ils sont venus ici, c'est déjà ce que j'avais dit à mon staff. Cette saison, c'est pareil. Il y a des joueurs en face très doués et très compétents, ça va être costaud. Dans l'ensemble, ils ont des joueurs de Ligue 1. Et ils vont vouloir élever leur niveau puisqu'on est l'AJA et que l'on est bien classés." On s'attend donc à une belle opposition de style entre l'AJA, co-meilleure attaque de L2 avec Toulouse (34 buts) et Caen, qui semble armée derrière pour embêter les Icaunais.

Une idée confortée par l'étiquette, peut-être usurpée diront certains, de coach au jeu défensif et pas forcément toujours beau à voir qui colle à la peau du technicien caennais Pascal Dupraz. Interrogé à ce sujet, Jean-Marc Furlan, réputé lui pour son identité de jeu offensive et audacieuse, préfère citer l'une de ses idoles, l'ancien champion du monde argentin et gloire du Real Madrid, Jorge Valdano : "Quand tu joues contre une équipe ultra-défensive, c'est comme quand tu fais l'amour à un arbre : tu parles d'un plaisir ! Mais le football est pluriel, et tu dois accepter tous les types de foot. Chacun son idée, mais au-delà de l'idée que le football peut être différent chez les uns ou chez les autres, l'important, ce sont les émotions que tu transmets."

De l'émotion, on n'en manquera pas ce mardi soir avec Furlan et Dupraz réunis. Les deux entraîneurs ont de très forts caractères et donnent énormément de leur personne depuis leur banc de touche. On devrait vite s'en rendre compte dans un Abbé-Deschamps qui sera, encore une fois, à huis clos.