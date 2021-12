Ligue 2 (J18) : Contre Guingamp, le SM Caen veut enfin renouer avec la victoire à d'Ornano

Suivez en direct et en intégralité le match de la 18ème journée de Ligue 2 entre le Stade Malherbe Caen et L'En Avant Guingamp. La formation normande n'a plus gagné dans son stade d'Ornano depuis quatre mois mais entend bien bonifier son nul à Auxerre en cassant cette spirale négative.