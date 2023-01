Ligue 2 (J18) - DFCO : Deaux forfait et deux suspendus pour le déplacement au Paris FC

Une nouvelle fois, le DFCO doit se relancer. Après la belle victoire au retour de la trêve contre Laval (5-0), les joueurs d'Omar Daf se sont inclinés sur la pelouse de Rodez (2-1). Mardi 10 janvier 2023 (à 20h45), le DFCO, 16e de Ligue 2, à égalité de points avec le premier relégable, sera sur la pelouse du Paris FC, 10e. Blessés, suspendus, "régularité", mercato, on fait le point sur les derniers échos d'avant-match.

Deux suspendus, Lucas Deaux blessé

Le DFCO fera le déplacement sans deux joueurs, suspendus pour une accumulation de cartons jaunes. Il s'agit du défenseur et habituel capitaine, Daniel Congré , et du meneur de jeu Valentin Jacob .

Au niveau des blessures, Omar Daf devra se passer des services du milieu de terrain Lucas Deaux, "toujours en délicatesse avec son mollet", indique l'entraîneur. Blessé de longue date, le latéral gauche Christopher Rocchia se rapproche d'un retour. "Il postule pour intégrer le groupe", confirme Omar Daf.

"Le message est clair et net"

En conférence de presse d'avant-match, Omar Daf a beaucoup insisté sur un point : l'importance de (re)trouver de la régularité. Il évoque "un message clair et net" : "Pour que le DFCO retrouve d'autres résultats, il faut de la régularité sur une rencontre et sur plusieurs rencontres. J'attends une prise de conscience sur la deuxième partie de saison". Le DFCO devra (notamment) s'appliquer sur l'entame de match, alors que les deux buts à Rodez ont été concédés dans le premier quart d'heure.

La pelouse de Charléty en question

Une donnée sera importante pour la qualité des débats mardi soir : l'état de la pelouse du Stade Charléty. "Je ne suis pas jardinier mais j’ai presque honte d’accueillir une équipe pro sur ce terrain", déclarait récemment l'entraîneur du Paris FC, Thierry Laurey. "Nous espérons sérieusement que la Ville de Paris, propriétaire du Stade Charléty, se préoccupera dans les plus brefs délais de la pelouse", abondait Frédéric Hébert, le directeur sportif du club parisien.

Omar Daf, l'entraîneur dijonnais, ne se dit pas inquiet, même s'il prête attention à cette problématique. "L'état de la pelouse peut jouer des mauvais tours, ça peut influer sur la qualité de la rencontre, il faudra être intelligent sur cette pelouse", indique le sénégalais, qui insiste une nouvelle fois sur "la concentration", même si selon lui en termes de "stratégie et plan de jeu, ça ne change rien".

Omar Daf fait le point sur le mercato

"Il y a des secteurs où je ne suis pas content du tout", constatait Omar Daf après la défaite à Rodez, le 30 décembre. Depuis, le mercato d'hiver est ouvert. Pour l'instant, un seul mouvement : le départ en prêt (avec option d'achat) d'Alex Dobre vers le Portugal. Interrogé sur ce départ, Omar Daf répond : "Un soulagement pour moi ? Non. C'était son souhait depuis la saison dernière. Pour lui peut être, on lui souhaite le meilleur".

"Pour jouer autre chose il faut améliorer cet effectif". A la veille du déplacement à Paris, le coach dijonnais a réaffirmé sa volonté de voir des recrues arriver. Omar Daf confirme que le DFCO cible un voire des latéraux. "Les deux couloirs sont des postes que nous devons améliorer pour être plus performants", indique-t-il. Mais aussi sur le plan offensif, alors que Mickaël Le Bihan a été titulaire lors de tous les matchs depuis le début de la saison. "Si on a la possibilité et les moyens de le faire on ne se privera pas, ce serait bien d'avoir une alternative pour pouvoir changer d'option en cours de match", confirme Daf.

Paris FC - DFCO, 18e journée de Ligue 2 à suivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne, en direct du Stade Charléty. 100% DFCO spécial entre 18h et 19h, avant-match 20h30, coup d'envoi de l'intégrale DFCO à 20h45 !

