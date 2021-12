Ligue 2 (J18) - Dunkerque-AJA : la vie sans Pellenard avec une défense "à poil"

L'AJA (4e, 30e points) à la relance. Après deux matches sans victoire à Dijon (défaite 3-1, 16e j. L2) et contre Caen à domicile (nul 2-2, 17e j. L2), les Auxerrois, trois points derrière le leader Toulouse, se rendent dans l'enfer du Nord, une première fois, avant le déplacement à Lille le 18 décembre pour le 32e de finale de Coupe de France. Ce samedi, ce sera Dunkerque (19e, 16 points), avant-dernier et relégable, au stade Marcel-Tribut (19h, 18e j. L2). Côté icaunais, ce sont les absences en défense et la perméabilité de l'ensemble qui sont au cœur des interrogations.

Pas de Pellenard (suspendu) ni Lloris (blessé), Coeff en pompier

C'est la grosse tuile de la semaine, tombée mercredi soir : la suspension pour huit matches du défenseur Théo Pellenard, l'un des meilleurs joueurs icaunais du début de saison, qui avait disputé l'intégralité des rencontres de l'AJA avant son expulsion face à Caen pour avoir involontairement blessé le Normand Mehdi Chahiri en taclant d'abord le ballon. Une sanction "disproportionnée" de l'aveu même du coach caennais, Stéphane Moulin. Et ce vendredi, en conférence de presse de veille de match, c'est Jean-Marc Furlan qui a pris la parole. "C'est incohérent" a pour sa part commenté l'entraîneur de l'AJA à propos de la décision de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnelle.

Les huit matches de suspension pour Théo Pellenard ? "C'est très lourd" et "incohérent" fustige l'entraîneur auxerrois Jean-Marc Furlan / Interview : Nicolas Fillon Copier

Et comme si ça ne suffisait pas, Gautier Lloris, qui avait suppléé Pellenard après son rouge, n'est pas du voyage dans le Nord. Le central, qui a également l'avantage de jouer axe gauche, s'est claqué à l'entraînement. En voilà une autre tuile alors que Lloris, blessé en match amical juste avant le début de saison (fracture à deux métatarses), venait de disputer son premier match en championnat contre Caen, après deux rencontres jouées en Coupe de France. Conséquence : Alexandre Coeff, habituellement milieu, va de nouveau dépanner derrière aux côtés de Jubal. "Défensivement, c'est un peu tendu... On est à poil", résume le technicien icaunais.

"Défensivement, c'est un peu tendu" : le coach de l'AJA Jean-Marc Furlan doit faire sans Gautier Lloris, blessé, ni Théo Pellenard, suspendu / Interview : Nicolas Fillon Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une défense moins efficace qu'en début de saison

Et si la claque 6-0 reçue à Toulouse mi-octobre (12e j. L2) avait déréglé l'arrière-garde auxerroise ? Si sûre d'elle avant cette déflagration (sept buts encaissés sur les 11 premières journées), la défense icaunaise est beaucoup moins perméable depuis. Avec 20 pions dans la musette, c'est même la moins bonne du Top 10 derrière Guingamp (24). Toujours depuis le revers chez le TFC, Auxerre n'a réussi qu'un seul clean sheet, contre Bastia (1-0, 13e j. L2).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour Jean-Marc Furlan, l'explication est simple : "Compte tenu de notre prise de risque, on est beaucoup plus fragile", notamment "sur contre-attaque" remarque le technicien, qui ajoute néanmoins que souvent, l'AJA revient au score lorsqu'elle est menée (huit points glanés ainsi). "Ce n'est pas neutre." De là à changer le style de l'équipe auxerroise et la philosophie 'JMF' ? N'y comptez pas. "Dans tous les sports collectifs, en France, c'est pas compliqué, si tu prends trop de buts, on dit : 'On ferme, on se met derrière.' Alors, quand c'est comme ça, tu vires Furlan et t'en mets un autre ici à ma place. Parce que moi, ce n'est pas mon truc. Avec un mec comme moi, c'est comment tu marques un but de plus que l'adversaire." L'attaque en fer de lance donc. Une attaque qui d'ailleurs sera privée de Rémy Dugimont, blessé.

"Avec un mec comme moi, c'est pas compliqué : c'est comment tu marques un but de plus que l'adversaire" : l'entraîneur icaunais Jean-Marc Furlan ne changera pas son style malgré une défense qui prend beaucoup de buts / Interview : Nicolas Fillon Copier

Dunkerque en mode survie

L'USLD est également à la relance : avec trois défaites de suite en championnat et une élimination au 7e tour de Coupe de France face aux amateurs (N3) de Linas-Montlhéry (défaite 1-0), les Maritimes de Romain Revelli, qui a succédé à Fabien Mercadal à l'intersaison, sont dans le rouge. Avant-dernier, à deux points du premier non relégable, Dunkerque a des soucis en défense, comme Auxerre, mais c'est surtout en attaque que le bât blesse : seulement 14 buts inscrits. Seuls Nancy et Valenciennes font pire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais attention à l'esprit de révolte des Nordistes. Tancés par leur coach après la dernière défaite 3-0 à Amiens ("Quelques garçons ont fait un match amical"), les Dunkerquois livreront sans doute un combat acharné, comme cela avait été le cas lors des deux oppositions du dernier exercice, pour la première saison du club dans l'antichambre de l'élite (deux courts succès 1-0 dans le Nord et 2-1 à l'Abbé-Deschamps). Un bloc bas avec peu de profondeur à exploiter. Un nouveau défi pour les Icaunais.

Pour suivre l'actualité de l'AJA sur France Bleu Auxerre