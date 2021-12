Ligue 2 (J18) - Le DFCO penche à droite, avec la connexion Jacob - Traoré

Pour terminer 2021 le plus haut possible au classement de Ligue 2, le DFCO doit commencer par battre Niort, samedi 11 décembre 2021, pour la 18e journée. Dijon devra s'appuyer sur son duo du côté droit Traoré - Jacob, efficace depuis quelques semaines. Une entente qui remonte à loin ... en 2013.

En cette fin 2021, le DFCO a le cœur à droite - et rien à voir avec la campagne présidentielle ou un quelconque avis politique. Guingamp - DFCO, 38e minute de jeu. Valentin Jacob pique son ballon et sert Cheick Traoré en profondeur dans le couloir droit. Le latéral malien centre pour Scheidler, qui marque. Une action qui en rappelle une autre, deux semaines plus tôt, dans le derby contre Auxerre. Double une-deux payant entre Traoré et Jacob, le premier à la passe, le second à la finition. Même si les résultats ne suivent pas toujours - la preuve en Bretagne - le DFCO va mieux offensivement, avec au moins deux buts inscrits sur les quatre dernières rencontres (toutes compétitions confondues). En partie grâce à ce binôme Traoré - Jacob, que l'on devrait voir à l'œuvre encore une fois samedi 11 décembre 2021 contre Niort pour la 18e journée de Ligue 2.

La connexion Jacob -Traoré

Quand ils combinent dans ce couloir droit, sur certaines actions, on a presque l'impression qu'ils se trouveraient les yeux fermés. Peut-être parce qu'ils se connaissent depuis longtemps ? L'origine de cette entente entre Traoré et Jacob nait dans les Ardennes, du côté de Sedan. "On se connait depuis qu'on est au centre de formation", rappelle Traoré, présent en conférence de presse avant la réception de Niort. "Je l'ai connu il y a longtemps quand je jouais à Sedan. On fait toute la saison ensemble, ça c'était super bien passé", abonde Jacob. Les deux hommes ont même fait une finale de Coupe Gambardella, perdue contre Bordeaux, en 2013.

Un passé commun qui offre des repères, pour les deux joueurs arrivés à l'été 2021 à Dijon - Jacob de Niort, Traoré de Lens. "On se comprend déjà parce qu'au centre de formation on jouait ensemble sur le côté. Il y a des automatismes qui restent", indique Cheick Traoré, qui vient de délivrer deux passes décisives sur les deux derniers matchs. "De le retrouver, de rejouer sur son côté, ça se passe super bien aussi pour l'instant", expliquait de son côté Valentin Jacob, invité dans l'émission 100% DFCO au lendemain de la défaite à Guingamp. Des "restes" qui ne suffisent pas, car les automatismes se travaillent : "A l'entrainement il y a du travail, on se parle, on essaye de communiquer", assure Traoré.

Pourquoi sont-ils complémentaires ?

Après un début de saison en dessous des attentes pour ces deux joueurs, la connexion sedanaise fait désormais des étincelles. "Ils ont des connexions qu'ils prennent à l'entrainement. Ils ont des profils assez complémentaires", valide l'entraîneur du DFCO, Patrice Garande. "Cheick aime beaucoup attaquer. Valentin est à la fois un attaquant et peut jouer au milieu, détaille-t-il. Il y a une bonne complémentarité entre les deux, il y a des déplacements qui se font naturellement sur les passages dans le dos, les dédoublements, parce que je demande beaucoup à Valentin de rentrer à l'intérieur entre les lignes".

"On l'a un peu moins de l'autre coté parce qu'Alex (Dobre) est un vrai attaquant, donc la relation entre Chris (Christopher Rocchia) et Alex est un peu moins évidente, parce qu'Alex son jeu n'est pas de venir entre les lignes et amener un surnombre au milieu, c'est plutôt le débordement sur les cotés, la prise d'espace et la profondeur, concède Garande. C'est pour ça que notre jeu penche un peu sur ce côté droit".