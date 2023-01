Ligue 2 (J18) : le Stade Lavallois défie Saint-Etienne, des Verts qui sont dans le rouge

Anthony Gonçalves et les Lavallois espèrent stopper la série de deux défaites lors de leur déplacement à Saint-Étienne.

Relégués de Ligue 1, les Verts sont dans le rouge, derniers du championnat de Ligue 2. Une lente descente aux enfers de l'AS Saint-Étienne. Après une saison de Ligue 1 ratée avec seulement sept victoires, la relégation en Ligue 2 n'a pas permis de relancer l'équipe. C'est une situation pas simple à gérer estime l'entraîneur de Laval, Olivier Frapolli : "on sait que gérer une relégation, ce n'est jamais simple. Saint-Étienne a démarré la saison avec trois points de pénalité, des matches à huis-clos. Il y a plusieurs matches où les Stéphanois ont pris des cartons rouges au départ. Cela a mis le club dans une situation avec beaucoup de pression. Avec le mercato, on va aussi jouer une équipe de Saint-Étienne avec déjà trois renforts, ce n'est pas négligeable."

Les trois recrues sont des joueurs expérimentés. L'attaquant Gaëtan Charbonnier en provenance d'Auxerre, le gardien Gautier Larsonneur (Brest) et le défenseur Dennis Appiah (Nantes). Laval aussi s'est renforcé. Deux recrues sont arrivées pour tenter de "stopper l'hémorragie" comme aime dire l'entraîneur Tango.

Jouer dans le Chaudron vert, c'est toujours un moment particulier. Et ce sera une première pour l'attaquant Geoffray Durbant : "c'est un match pas comme les autres en effet. En plus, Saint-Étienne est dans une situation délicate. Nous, on va tout faire pour obtenir un résultat là-bas."

Pour ce match, le coach lavallois, Olivier Frapolli doit une nouvelle fois composer avec les nombreuses absences. Mais il pourra s'appuyer sur les deux recrues du mercato hivernal, Simon Elisor et Antonin Bobichon. Toutefois, c'est un groupe de vingt joueurs qui a été convoqué et qui s'envolera ce mardi matin pour le Forez. Une sécurité au cas où les deux recrues ne seraient pas qualifiées pour cette rencontre.Sans Yasser Baldé, qui a rechuté mais avec Ryan Ferhaoui, absent depuis la reprise du championnat fin décembre.

Vingt joueurs convoqués pour le déplacement à Saint-Étienne. - Stade Lavallois

Le coup d'envoi du match AS Saint-Étienne / Stade Lavallois sera donné à 20h45 ce mardi 10 janvier.

Soirée foot dès 20h30 sur France Bleu Mayenne avec Franck Gauteur et les commentaires de Gildas Menguy et Ulrich Le Pen.