Ligue 2 (J19) - AJA-Le Havre : duel de prétendants à la montée pour bien terminer l'année

Le défenseur brésilien Jubal et l'AJA ont envie de terminer l'année en beauté face au Havre ce mardi (19e j. L2) à l'Abbé-Deschamps. Coup d'envoi 20h45 et avant-match sur France Bleu Auxerre dès 20h30.

Après l'excitation du match de gala de samedi en Coupe de France face au champion de L1 en titre lillois (élimination 3-1, 32e de finale), l'AJA (3e, 33 points) fait son retour en championnat trois jours plus tard pour une autre affiche entre prétendants à la montée, face au Havre (6e, 29 points) ce mardi (20h45, 19e j. L2). Dans un Top 6 hyper resserré, les Icaunais ont l'occasion de devenir champion d'automne à l'issue de cette dernière journée de l'année 2021, si toutes les planètes s'alignent : il faut une victoire auxerroise et que, dans le même temps, l'AC Ajaccio (1er, 35 points) et Toulouse (2e, 34 points) ne gagnent pas face respectivement à Grenoble et Nîmes.

Terminer l'année en beauté pour l'AJA

Après 18 journées, l'AJA compte une unité de plus que la saison dernière au même stade de la compétition. Ajouter trois points supplémentaires et en plus ravir le titre, certes honorifique, mais gratifiant quand même, de champion d'automne, validerait une première partie de saison satisfaisante à bien des égards. "C'est seulement un point de plus que l'année dernière, mais il y a une progression dans notre vie en commun, malgré les revers que le club a subi et les gros soucis avec la DNCG qui nous a bloqués pour faire signer des joueurs" analyse le coach auxerrois Jean-Marc Furlan au moment de comparer la forme du moment par rapport au précédent exercice. "On a été bloqués dans certains domaines, mais ça ne nous empêche pas d'être dans les cinq premiers et d'avoir progressé dans certains domaines collectifs par notre vécu ensemble, depuis un an et demi, deux ans, et par la dynamique de la construction du système mis en place."

En termes de progression, voilà un domaine dans lequel l'AJA va devoir mettre en application ses leçons dès ce match face au Havre : les confrontations directes face à des prétendants à la montée. 0-0 contre l'AC Ajaccio ; 1-1 chez le Paris FC ; 0-0 à Sochaux ; défaite 6-0 chez le TFC. Soit aucune victoire contre les quatre autres membres du Top 5. Mais battre un concurrent pour les premières places "n'est pas une notion qui m'importe beaucoup", relève le technicien icaunais. "Le résultat fait que tu es dans l'almanach. Mais le plus important, c'est comment tu marques l'esprit des gens. Il y a plein d'équipes qui font de très bon résultats, mais leur stade, il est vide. Nos générations à nous se pointaient au stade uniquement pour avoir les trois points. Mais les nouvelles générations veulent kiffer, avoir des émotions, et elles ont raison !" Des émotions, il y en a avec Auxerre, dont les rencontres génèrent le plus de buts en L2 (50, 30 buts marqués contre 20 encaissés) après ceux de Toulouse. Ceci dit, produire un match référence, une prestation aboutie de A à Z, ce qui n'est plus arrivé à l'AJA depuis un moment, serait un joli cadeau de fin d'année pour les supporters auxerrois.

Trouillet et Perrin toujours à l'isolement, Arcus malade

Voilà une AJA un peu dénudée pour ce dernier match de l'année. Théo Pellenard toujours suspendu (le club a fait appel auprès du CNOSF), Gauthier Lloris encore blessé, Alexis Trouillet et Gaëtan Perrin placés à l'isolement depuis la fin de semaine dernière après avoir été testés positifs au Covid-19, c'est Carlens Arcus qui a rejoint le rang des absents.

Le latéral droit est malade, mais à son poste, deux noms sont en concurrence : Paul Joly, régulièrement bon en Coupe de France avec notamment une très belle prestation face à Lille et qui pourrait connaître sa première en L2 sous le maillot ajaïste, et Alec Georgen, en difficulté contre les Dogues mais qui, un temps cette saison, avait été titularisé à la place de l'Haïtien lorsque celui-ci était en méforme. Le reste de la composition devrait tenir du classique, avec de nouveau la charnière Jubal-Alexandre Coeff reconduite. Rémy Dugimont, capitaine dans le Nord et auteur d'un très beau but pour la réduction de l'écart, pourrait en profiter pour être titularisé sur l'aile gauche à la place de Lassine Sinayoko.

Le Havre, imperméable mais un rythme en baisse

Attention, béton ! Le Havre affiche la meilleure défense à l'extérieur du championnat : cinq buts encaissés ! Et le gardien, Yahia Fofana, a déjà effectué 52 arrêts. C'est le deuxième meilleur portier de L2 dans cet exercice derrière Rémy Riou (56). Devant Fofana, une défense qui évolue tantôt à quatre, tantôt à cinq, mais qui ne laisse quasiment rien passer avec notamment Pierre Gibaud à la baguette. Et en attaque, un duo composé de Quentin Cornette (cinq buts, deux passes décisives) et Jamal Thiaré (trois buts, trois passes décisives) qui tente de faire briller l'animation offensive havraise, une des plus mauvaises de l'antichambre de l'élite (17 buts marqués, seuls les quatre derniers du classement font pire) et qui inscrit très peu de pions dans le jeu (neuf, seul Nancy fait moins bien avec sept).

Forte de son identité solide et défensive, l'équipe de Paul Le Guen patine malgré tout sur les derniers matches : une seule victoire contre deux nuls et deux défaites sur les cinq derniers matches. Méfiance tout de même : en 2021, Le Havre n'a perdu que deux rencontres en 18 déplacements. Personne ne fait mieux. Surtout, l'AJA fait un petit blocage dès qu'elle rencontre le HAC : une seule victoire sur 13 confrontations en L2 (contre quatre nuls et huit défaites). Un succès qui remonte à octobre 2019, c'était à l'Abbé-Deschamps (2-0).

