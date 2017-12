Reims, France

-

A Reims (stade Auguste Delaune), le Stade de Reims bat Valenciennes 5-1

Mi-temps : 3-1

: 3-1 Temps : nuageux

: nuageux Terrain : très bon

: très bon Spectateurs : 9413

: 9413 Arbitre : Mr. Wattellier

: Mr. Wattellier BUTS - Pour Reims : Siebatcheu (17e, 39e, 73e), Chavarria (43e, 75e) ; Pour Valenciennes : Karaboué (13e)

- Pour Reims : Siebatcheu (17e, 39e, 73e), Chavarria (43e, 75e) ; Pour Valenciennes : Karaboué (13e) AVERTISSEMENTS - au Rémois Danilson Da Cruz (58e) ; aux Valenciennois Lossemy Karaboué (76e) et Lenny Nangis (90e).

- au Rémois Danilson Da Cruz (58e) ; aux Valenciennois Lossemy Karaboué (76e) et Lenny Nangis (90e). REIMS : Mendy - Métanire, Jeanvier, Abdelhamid, Koné, Da Cruz (cap), Chavalerin, Diego (Ngamukol, 79e), Oudin (Martin, 65e), Chavarria, Siebatcheu (Kyeï, 84e). Entr. David Guion

: Mendy - Métanire, Jeanvier, Abdelhamid, Koné, Da Cruz (cap), Chavalerin, Diego (Ngamukol, 79e), Oudin (Martin, 65e), Chavarria, Siebatcheu (Kyeï, 84e). Entr. David Guion VALENCIENNES : Perquis - Niakaté, Nestor, Pierre-Charles, Dos Santos, Ramaré (Ambri, 71e), Thiago Xavier, Roudet (cap), Karaboué (Diarra, 84e), Nangis, Mothiba (Dabo, 45e). Entr. : Réginald Ray

Que demander de mieux... En s'imposant 5-1 face à Valenciennes dans son jardin de Delaune, le Stade de Reims a lancé un signal fort à ses adversaires. Il sera difficile d'aller chercher des Rémois sûrs de leurs forces. Mobiles, solides et solidaires, les rouge et blanc n'ont jamais donné l'impression de douter, même malgré l'ouverture du score nordiste. Mais rapidement, plein de confiance, les protégés de David Guion ont remis l'église au milieu du village.

L'occasion pour Jordan Siebatcheu de signer son premier triplé en championnat et Pablo Chavarria un doublé. Cinq buts et une démonstration qui portent le total de points à 44 en Ligue 2 ! Un cumul record pour Reims et qui permet d'aborder sereinement la suite. Le bilan est excellent et plus que prometteur pour la seconde phase de championnat. Les Rémois peuvent désormais prendre quelques vacances. Retour prévu le 27 décembre à l'entraînement.

-

-

-

-