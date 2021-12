Ligue 2 (J19) - DFCO : Trois joueurs forfaits pour aller à Nancy, Jacob de retour

Duel de mal-classés, duel d'équipes dans le dur, pour le dernier match de la phase aller, entre le DFCO (16e) et l'AS Nancy (20e), mardi 21 décembre 2021 au Stade Marcel-Picot. Depuis son tonitruant succès dans le derby contre l'AJA, Dijon est sur la pente descendante et reste sur trois matchs sans victoire (Guingamp, Niort et Cannes en Coupe de France). Il est donc urgent de relever la tête pour les joueurs d'un Patrice Garande "dépité", qui a regretté après l'élimination "un manque de tout, de caractère, de personnalité, de tout ...".

Quelles nouvelles des blessés ?

Absents contre Cannes : Benzia (béquille), Rocchia (malade) ne sont pas aptes et vont rater le déplacement à Nancy. Bonne nouvelle en revanche pour Valentin Jacob, "en pleine forme" selon son coach, et qui va faire son retour.

Sorti après un choc à Cannes, le défenseur Bruno Ecuele-Manga ne sera pas non plus du déplacement - en vertu du protocole commotion.

Nancy, en difficulté en championnat, s'est refait en Coupe

Si le DFCO est pour l'instant loin des objectifs escomptés, que dire de Nancy ? Lanterne rouge de Ligue, les Nancéens (pire attaque et pire défense de Ligue 2) totalisent seulement deux victoires sur les 18 premiers matchs - contre Niort et Guingamp. L'ASNL a par ailleurs 10 défaites cette saison ... comme le DFCO.

Pourtant, tandis que le DFCO était éliminé sur la pelouse des amateurs de Cannes, l'ASNL s'est qualifiée face à Troyes, équipe de Ligue 1 (1-1 dans le jeu, victoire aux tirs au but).

