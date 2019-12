Ligue 2 (J19) - Valenciennes fait tomber Lorient (3-0)

Un peu plus de 5.000 spectateurs au Hainaut pour voir Valenciennes battre Lorient (3-0)

Valenciennes, France

Valenciennes a largement battu Lorient ce vendredi (3-0) lors de la 19e journée de Ligue 2. Un belle performance face au leader du championnat. Portés par un grand Teddy Chevalier auteur d'un triplé (14e, 83e, 85e), les hommes d'Olivier Guégan finissent en coup de canon cette première partie de saison. Le VAFC reste sur une série de sept matchs de suite sans défaite toutes compétitions confondues et grimpe provisoirement à la 5e place au classement.

Un triplé et deux rouges

L'attaquant Teddy Chevalier a donc inscrit ses 7e, 8e et 9e but cette saison en Ligue 2. Valenciennes a pourtant été réduit à dix suite à un deuxième carton jaune pour Sessi D'Almeida à la 41e. Mais Lorient pourtant plus à l'aise dans le jeu va également jouer à dix suite à l'expulsion de Mathieu Saunier avant la pause (45+1).

Les réactions

"Une très grande fierté. Je suis du coin, je suis de Denain donc c'est incroyable. Je prends confiance depuis qu'on me critique. La critique me fait avancer." - Teddy Chevalier

L'attaquant valenciennois Teddy Chevalier savoure son triplé face à Lorient © Radio France - Romain Berchet

