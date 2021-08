Ligue 2 (J2) - AJA-Grenoble : le public de l'Abbé-Deschamps retrouve la L2 neuf mois après

Neuf mois et neuf jours que les supporters auxerrois attendaient ça : le retour de la Ligue 2 à l’Abbé-Deschamps avec du public ce lundi face à Grenoble (2e j.). La dernière fois que les fans icaunais avaient pu s’égosiller route de Vaux, c’était le 24 octobre, pour le succès 4-0 de leur équipe face à Chambly lors de la 8e journée de la saison… dernière ! Le deuxième confinement depuis le début de la crise sanitaire qui allait suivre privera en tout et pour tout le peuple ajaïste de 14 matches à domicile. Forcément, ce retour à la maison, alors que l’AJA a remporté son premier match de championnat 2-1 à Amiens et doit confirmer sa belle entame, est une délivrance pour tout le monde.

L’essence même du sport, d’un stade et d’une tribune, c’est le partage avec le public - Jean-Marc Furlan, entraîneur de l’AJA

Et notamment pour l’entraîneur Jean-Marc Furlan : "C’est un soulagement. L’essence même du sport, d’un stade et d’une tribune, c’est le partage avec le public." Un coach qui a plutôt mal vécu la longue période de huis clos imposée au football français. "Ça m’a éteint complètement, souffle le technicien. Entre les deux bancs de touche et les joueurs qui ne faisaient qu’hurler sachant que le public était absent, pour influencer l’arbitre… Un mec d’1,90 m et 90 kg, à peine tu lui tirais un petit cheveu, il tombait en hurlant ! C’était une heure et demie d’enfer. Pour moi comme pour les arbitres qui me le disaient. Ça va donc être un grand plaisir de partager à nouveau avec le public."

De quoi rajouter un peu de pression aux joueurs, qui n’ont plus connu d’ambiance de match du stade de l’AJA depuis un bail ? Ou alors les galvaniser ? "L’important, c’est que les gens reviennent pour nous transporter, nous soulever, nous aider, espère Jean-Marc Furlan. Par exemple, ce que l’on a vécu à Amiens (plus de 5 000 spectateurs présents à la Licorne lors de la 1ère journée), ça nous a fait un changement immense, de bonheur et de plaisir. J’espère aussi que chez nous, on aura beaucoup d’enthousiasme et de ferveur." Une première à la maison cette saison loin d’être anecdotique pour le coach, pas seulement sur le plan émotionnel. "Il y a entre 42 et 43% de victoires à domicile d’après les derniers chiffres au niveau international, ce qui prouve bien que c’est très difficile. Il faut être capable de prendre de nombreux points chez nous grâce à notre audace, notre prise de risque, notre capacité à stopper les contres, domaine dans lequel Grenoble est très, très fort. Le plus compliqué, c’est d’être séducteur vis-à-vis du public pour mettre de l’émotion dans les matches tout en prenant des points. C’est une obsession."

Côté pratique, le pass sanitaire sera obligatoire pour assister à la rencontre : soit un cycle vaccinal complet, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures pour les plus de 11 ans ou bien un certificat de rétablissement après avoir eu le Covid datant de moins de six mois. Il faudra présenter son pass sanitaire avec QR Code et pièce d’identité. On attend dans les 5 000 spectateurs ce lundi pour ce match de clôture de la 2e journée de L2.

Arcus de retour, Dugimont à nouveau forfait, quid de Charbonnier ?

Le groupe auxerrois pour cet AJA-Grenoble enregistre un retour de choix : celui de son latéral droit, Carlens Arcus. Le Haïtien, qui a disputé l’intégralité des matches de poule de la Gold Cup avec son pays aux États-Unis au mois de juillet, a repris l’entraînement en fin de semaine dernière. Malgré très peu de jours de repos et sans avoir disputé la préparation avec son club, le solide défenseur, courtisé par plusieurs clubs cet été sans qu’aucune offre ne soit encore parvenue sur le bureau du board ajaïste, semble plus affuté que jamais. S’il ne devrait pas être titulaire d’entrée pour son retour, et qu’Alexandre Coeff pourrait lui être préféré, Jean-Marc Furlan s’est dit impressionné par la forme physique et mentale de son joueur. "Carlens, c’est un athlète. C’est niveau Ligue des Champions, niveau international. C’est très exceptionnel dans ce domaine. La Ligue 2 ne lui fait peur en rien dans le domaine athlétique. Et en plus, il a une mentalité de compétiteur, de très haut niveau."

Rémy Dugimont, lui, sera à nouveau absent. L’attaquant de 35 ans, 14 buts la saison dernière et qui a prolongé de deux saisons cet été, traîne des douleurs au dos depuis quelques semaines. Une blessure qui n’est "ni lourde ni rédhibitoire, ça va s’estomper assez facilement, mais il a toujours mal au dos" explique Jean-Marc Furlan. Le joueur s’est testé la semaine passée à l’entraînement. Trop juste, il ne fait pas partie du groupe. En pointe, ce devrait être la première titularisation en Ligue 2 pour Lassine Sinayoko. L’entrée de l'avant-centre de 21 ans à la 55e minute du match contre Amiens avait été primordiale pour rééquilibrer le système icaunais et l’emporter, ‘Lasso’ s’offrant même une passe décisive sur le but de la victoire. "Il est rentré sur 40-45 minutes et a été capable de développer beaucoup de force, mais on s’interroge de savoir si le gamin est capable de faire 90 minutes" déclare l’entraîneur.

Et Gaëtan Charbonnier, la future recrue auxerroise, que devient-il dans tout ça ? Libéré vendredi de Brest après avoir résilié son contrat qui courait encore sur une année, l’attaquant de 32 ans, meilleur buteur de L2 avec le club finistérien la saison de la montée en L1 en 2018/2019 (27 buts) sous les ordres de Jean-Marc Furlan, est "en réathlétisation" dixit le coach. "Il a une douleur à la cheville qui n’est pas gravissime, il a envie de reprendre l’entraînement rapidement. Il a été très bien accueilli par le groupe, et est très content d’avoir rejoint des camarades avec qui il a fait des résultats comme Quentin (Bernard), Mathias (Autret), Alexandre (Coeff). C’est une bonne chose." La signature du joueur pourrait être officialisée avant AJA-Grenoble, avec l’espoir, dans l’idéal, de présenter le joueur à l’Abbé-Deschamps dans le cadre de la rencontre.

Grenoble en reconstruction

Grenoble est un bien mauvais souvenir pour Auxerre. L’équipe iséroise a donné énormément de fil à retordre aux Ajaïstes la saison dernière, terminant 4e du championnat grâce à des matches nuls qui ont compté lors de la double-confrontation mémorable entre les deux équipes : 2-2 à la la 19e journée au stade des Alpes avec un penalty raté de Mickaël Le Bihan à 2-0 pour les Icaunais, 1-1 pour la 37e et avant-dernière journée à l’Abbé-Deschamps avec un penalty raté de Gauthier Hein dans les dernières secondes, empêchant l’AJA de s’insérer dans le Top 5. Mais le club a subi de profondes modifications cet été.

Maurizio Jacobacci a remplacé Philippe Hinschberger sur le banc. Plusieurs joueurs cadres d’un point de vue offensif sont partis : Moussa Djitté (huit buts), Willy Semedo (six buts, deux passes décisives) et surtout le meneur de jeu Jessy Benet (neuf buts, sept passes décisives), libre et courtisé par l’AJA. Pas mal de chamboulements donc, d’autant plus que le GF38 doit jouer - au moins - ses deux premiers matches à domicile à Gueugnon, trois heures de route de Grenoble, pour cause de changement de travaux au stade des Alpes. La première réception a été un naufrage : défaite 4-0 face au Paris FC, sans cadrer le moindre tir, alors que le gardien Brice Maubleu est le portier à avoir arrêté le plus de frappe adverse lors de la 1ère journée de L2 (huit).

Et c’est un groupe isérois amputé d’une dizaine de joueurs, soit blessés, soit pas encore prêts ou qualifiés, qui s’annonce ce lundi à l’Abbé-Deschamps. Malgré tout, le GF38 enregistre quelques retours, notamment en attaque, avec Yoric Ravet et Terrel Ondaan. Suffisant pour inquiéter l'AJA ? Début de réponse à 20h45 ce lundi.