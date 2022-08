Ligue 2 (J2) - Au Stade Lavallois comme à l'En Avant Guingamp, le plan à 3 fonctionne bien

La défense à trois, c'est un peu la mode, "un peu comme les pantalon Skinny ou les crocs tops" plaisante le latéral droit du Stade Lavallois Anthony Gonçalves. En Ligue 2, huit formations ont aligné d'entrée de jeu trois défenseurs centraux, lors de la première journée du championnat la semaine dernière (Laval, Guingamp, Saint-Étienne, Annecy, Rodez, Amiens, Caen, Nîmes). Ce samedi à 19h, au stade Francis Le Basser, les Tango et l'En Avant Guingamp se retrouveront peut-être dans ce même schéma de jeu en 3-5-2 (à moins que la blessure de Mehdi Merghem devant ne change la donne pour les Bretons).

"Manger la craie"

Pourquoi observe-t-on ce schéma un peu plus que dans le football d'avant ? "Il y a peut-être moins de joueurs spécialistes des postes" déclare l'entraîneur mayennais Olivier Frapolli. "À une époque, on disait qu'ils mangeaient la craie, car ces joueurs évoluaient le long de la ligne. Les notions de "faux pieds", de "pieds inversés" n'existaient pas vraiment, donc _les défenseurs latéraux n'avaient pas le droit de monter par exemple_. Ils devaient défendre avant tout. Et puis petit à petit, on a demandé aux latéraux un dépassement de fonction, donc ce sont devenus des joueurs très offensifs" poursuit le technicien.

Tout dépend de l'animation

Avoir trois défenseurs centraux permet de faire jouer plus haut sur le terrain les défenseurs latéraux, qu'on appelle du coup des pistons. Anthony Gonçalves devrait jouer encore sur le côté droit ce samedi soir. "On a souvent pensé que ce système était défensif alors que personnellement, je le trouve, plutôt offensif, avec un couloir droit à traverser" explique le n°39. Et pour les attaquants, le système à trois ne change pas vraiment, estime le buteur Sébastien Da Silva. "On sait tous que le plus important, c'est l'animation, ce qu'on met dedans. Bastia la semaine dernière a joué à quatre derrière, et on a pu trouver la faille deux fois. Donc je ne pense pas qu'en tant que joueur, ça change quelque chose".

L'an dernier en National, après avoir joué les deux premières journées avec quatre défenseurs (défaite contre Orléans et Annecy) Olivier Frapolli avait opté pour une défense à trois pour le reste de la saison. Avec le succès qu'on lui connaît derrière. Laval et Guingamp se sont déjà affrontés cet été, en match de préparation. Les Bretons l'ont emporté deux buts à un.

Quelques infos à retenir avant Guingamp

Kévin Tapoko est suspendu (un match + un match avec sursis après son carton rouge à Bastia)

Fumu Tamuzo et Perrot sont toujours à l'infirmerie

Alexis Sauvage devrait jouer avec la réserve du Stade Lavallois samedi matin lors d'un match amical

Pour chaque match à domicile, le staff du Stade Lavallois partagera "un verre de l'amitié" avec le staff de l'équipe adverse

Le groupe contre Guingamp