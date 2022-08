Ligue 2 (J2) - Le DFCO à Pau, pour confirmer sans s'enflammer

Les sourires des supporters sur le parvis de Gaston Gérard en disaient long, quelques minutes après le coup de sifflet final de la première journée de Ligue 2, et la victoire du DFCO contre Saint-Etienne (2-1). Teintés de soulagement, empreints d'un espoir pour la saison naissante. Des visages confiants, sereins, rares depuis quelques années, avec toutes les péripéties vécues avant et depuis la descente en Ligue 2. Mais attention : "le trop de confiance attire le danger", peut-on lire dans le Cid. Bien résumé Pierre Corneille ! C'est exactement l'écueil que le DFCO doit éviter au moment de se déplacer à Pau, samedi 6 août 2022, pour la 2e journée de Ligue 2.

"Ne surtout pas se voir plus beaux que ce que l'on est"

Si vous avez tendance à vous enflammer un peu vite à l'ère de l'instantané, écoutez le message du capitaine dijonnais Daniel Congré, et sa recette contre le fameux et tant redouté "excès de confiance" : "Il ne faut même pas en parler pour ne pas que ça donne des mauvaises idées", sourit-il, préconisant donc une stratégie de l'autruche pour chasser le pêché de la vantardise.

"Il faut continuer avec beaucoup de sérieux, conscients de nos qualités et de nos capacités, mais ne surtout pas se voir plus beaux que ce que l'on est". Même si le nouvel entraîneur Omar Daf est invaincu depuis son arrivée sur le banc dijonnais (en amical et en Ligue 2), les deux occasions ratées face aux Verts (Nassi puis Le Bihan) puis le but concédé l'ont rappelé : méfiance.

"Je veille"

Au DFCO, il semble y avoir un garant de cet état d'esprit prudent : le nouvel entraîneur Omar Daf, adepte du champ lexical de l'humilité dans ses interventions devant la presse. "Je veille", prévient-il. S'il a apprécié face aux Verts "l'enthousiasme de joueurs pour la plupart sevrés de football et en manque de temps de jeu", il rappelle sans cesse "la nécessité de maintenir cette exigence tout au long de la saison".

"Investissement". "Travail". "Pour performer". Des "sourires", mais de la "rigueur". Le discours ne laisse pas la place à l'euphorie. Vous pourrez quand même hurler de joie en écoutant France Bleu Bourgogne si le DFCO marque, c'est mérité, parce qu'on (re)vient de loin. C'est (presque) du Corneille, même si ce n'est pas le même.

