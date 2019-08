Ligue 2 (J2) : le FC Sochaux retourne la situation face au Paris FC

Deuxième match en Ligue 2 dans cet exercice 2019-2020 ... et deuxième match nul d'affilée pour le FC Sochaux-Montbéliard. 1-1 face au Paris FC, à l'extérieur, sur la pelouse du Stade Charléty. Sauf que contrairement au premier match face à Caen, où les sochaliens, inefficaces, pouvaient avoir des regrets, ce résultat là, ils ne l'ont pas volé.

Dés l'entame de match, Sochaux perd trop de ballons. Suite à une addition d'erreurs collectives et individuelles, le PFC marque le premier, à la 24ème minute, sur un énième corner. 1-0 pour le Paris FC à la mi-temps.

Les murs des vestiaires ont dû trembler, les "Jaune et Bleu" reviennent avec une envie décuplée en 2ème mi-temps. A la 61ème minute, Jason Pendant, capitaine du soir en l'absence de Maxence Prévot, blessé, expédie un coup-franc sur la barre. Ce n'est que partie remise.

Un remplaçant va faire la différence. Jérémy Livolant, arrivé cet été au club, en prêt de Guingamp. Trois minutes après son entrée, il adresse un superbe centre à Fabien Ourega, qui conclue du plat du pied. C'est son premier but en Ligue 2 dans sa carrière, avec une saveur encore plus particulière puisqu'il jouait l'an dernier ... au Paris FC.

1-1, score final. Un bon point pour Sochaux, face à l'une des meilleures équipes de Ligue 2 : le Paris FC, encore en rodage et sans toutes ses recrues. Rappelons que les Parisiens ont terminé la saison 2018/2019 quatrièmes et meilleure défense du championnat.

Après le match nul de la première journée face à Caen, l’entraîneur sochalien l'avait dit : "on a perdu deux points". Vendredi soir, il était fier que ses joueurs aient "répondu présent".

"Quand on voit le but qu'on marque ... c'est une action construite, pas un but à l'arrache" - Omar Daf, qui salue le jeu proposé par son équipe en 2ème mi-temps