Ligue 2 (J2) : le GF38 se sort du piège et vient à bout du Paris FC grâce à un but extraordinaire (2-0)

Il aura fallu un but de dingue au GF38 pour forcer son destin. Déja l'un des plus beaux de la saison, sans doute. Le GF38 est venu à bout du Paris FC, ce samedi, pour sa première de la saison au stade des Alpes, avec une victoire au forceps (2-0). Les Grenoblois auront mis près d'une mi-temps pour se montrer vraiment dangereux avant de profiter des largesses de la défense parisienne. Cette victoire permet aux Isérois d'enchainer deux victoires en deux matchs et de monter à la deuxième place de Ligue 2, derrière Caen et devant Amiens à la différence de buts.

ⓘ Publicité

Un but de l'espace pour sceller la victoire

Le point d'orgue de cette première de la saison au stade des Alpes ? Un but immense, extraordinaire et complètement inattendu de Mathys Tourraine. Le défenseur de 23 ans s'est fendu d'un retourné qui a lobbé Ivan FIlipovic, le portier parisien. À l'origine de l'action, une contre-attaque qui part du camp grenoblois, Saikou Touray qui remonte le terrain sur la droite, lève la tête et adresse une transversale. À la réception, Mathys Tourraine a déjà vu que le gardien était trop avancé. Il enclenche un retourné qui lobbe le portier francilien et fait se lever les 4.031 personnes présentes, ce samedi soir, au stade des Alpes (1-0).

Les Grenoblois finissent la rencontre contre 10 parisiens, Mandouki ayant reçu un carton rouge après avoir annihilé une action de but des Isérois. Amine Sbai est venu sceller le succès des hommes de Vincent Hognon après un slalom dans la défense puis une frappe du pied gauche (2-0). Prochain match du GF38 samedi prochain face à Troyes, toujours au stade des Alpes.

Le point sur le classement

loading

loading