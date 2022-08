Ligue 2 (J2) - Plusieurs absents pour le déplacement du DFCO à Pau, Xande Silva est là

Un départ canon à confirmer. Après sa belle victoire contre Saint-Etienne en ouverture, le DFCO sera à Pau, samedi 6 août 2022, pour son premier déplacement de la saison en Ligue 2. Une rencontre à suivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne, en direct du Stade du Hameau. Pour rappel, la saison dernière, le DFCO s'était incliné 2-0 à Pau au match aller, pour la première rencontre de l'ère Garande, avant de perdre au retour 1-0 à Gaston Gérard.

Le groupe dijonnais

Le groupe dijonnais contre le Pau FC

Gardiens de but : Allagbé, Reynet

Défenseurs : Congré, Coulibaly, Ngouyamsa, Rocchia, Touré, Traoré

Milieux de terrain : Ahlinvi, Marié, Ndong, Pi, Thioune

Attaquants : Assalé, Camara, Le Bihan, Nassi, Silva, Soumaré

Des cadres de la saison dernière toujours absents

Comme face à l'ASSE, le DFCO sera privé de plusieurs joueurs. Valentin Jacob, Lucas Deaux, et Aurélien Scheidler sont annoncés forfaits. Alex Dobre, également, "incertain" selon Omar Daf. Senou Coulibaly fait lui son retour.

Benzia sur le départ, Daf confirme

Le meneur de jeu Yassine Benzia ne sera pas non plus du déplacement en Béarn. "Yassine Benza a émis le souhait de partir, avance Omar Daf. Tant que la situation n'est pas réglée, je souhaite travailler avec des joueurs à 100%".

La marge de progression : l'efficacité offensive

Si le DFCO s'est imposé 2-1 en ouverture, le score aurait pu être plus lourd face à l'ASSE - avec notamment des ratés de Nassi et Le Bihan en début de deuxième période. "On s'est créé pas mal de situations, des occasions nettes, il faut être capables d'être encore plus efficaces dans ces zones de vérité pour savoir se mettre à l'abri", confirme Daf.

Le Pau FC a mal débuté

Si le DFCO a brillé pour son entrée en Ligue 2, ce n'est pas du tout le cas du Pau FC, 10e du championnat la saison passée - c'est-à-dire une place devant le DFCO, 11e. Les Béarnais se sont inclinés 4-0 face à Guingamp, et pointent à la 19e place (la 20e étant occupée par Saint-Etienne, sanctionné suite au match de barrages qui a dégénéré face à Auxerre en fin de saison dernière).