Ligue 2 (J20) - AJA-Châteauroux : pour se rassurer, pas de quartier face au dernier !

Axel Ngando, Gauthier Hein et l'AJA, 5e du championnat, ne devront pas faire de cadeaux contre la lanterne rouge Châteauroux, ce samedi (20e j. L2) à l'Abbé-Deschamps. Coup d'envoi 19h et avant-match sur France Bleu Auxerre dès 18h45.

Après deux nuls consécutifs en 2021 (1-1 à domicile contre Caen et 2-2 à Grenoble), l'AJA, 5e de L2 et invaincue depuis 12 rencontres (six victoires, six nuls), reçoit ce samedi à l'Abbé-Deschamps le dernier, Châteauroux, qui n'a plus gagné depuis huit matches (six défaites, deux nuls) et qui se déplace sans sept de ses joueurs dont de nombreux titulaires, testés positifs au Covid-19 cette semaine. Un duel a priori déséquilibré pour cette 20e journée de championnat, la première de la phase retour, alors que les Auxerrois veulent rester dans le wagon de tête. Même si les Icaunais accuseront une absence de taille : celle du meilleur buteur de la L2 (14 buts), Mickaël Le Bihan, blessé musculairement.

Signer le premier succès de 2021

Emballante et tellement frustrante à la fois. En ce début d'année, face au SMC et au GF38, l'AJA reste sur deux prestations où elle aura envoyé du jeu avec de nombreuses séquences irrésistibles, mais où elle aura aussi fait montre d'un peu de fébrilité, en tout cas suffisamment pour, même en menant au score, se faire rejoindre au tableau d'affichage en fin de rencontre, et à chaque fois en terminant en infériorité numérique. On sait d'où vient cette équipe et qu'il lui reste encore beaucoup de progrès à faire, l'entraîneur Jean-Marc Furlan le répète inlassablement.

Mais face à Châteauroux, lanterne rouge bien mal en point, tout autre résultat qu'une victoire serait une véritable contre-performance. Meilleure attaque de L2 (37 buts) et malgré cette 5e place et cette incroyable série d'invincibilité de 12 matches sans perdre, l'AJ Auxerre est toujours à la recherche d'une certaine continuité et régularité à l'intérieur d'un match. Des temps forts, elle en a, souvent à la pelle. Il s'agirait désormais de mieux gérer les temps faibles, les phases sans ballons, qui ont fait défaut lors de la dernière rencontre à Grenoble, alors que les Icaunais menaient 2-0, rataient le penalty du 3-0 par Mickaël Le Bihan, avant de se prendre les vagues adverses pour finir par concéder le nul 2-2 dans le temps additionnel.

Peut-être davantage fermer le jeu au moment de conclure, plutôt que d'attaquer sans cesse en voulant marquer un but de plus que l'adversaire - philosophie chère à JMF - quitte à se faire reprendre ? Mais est-ce dans son ADN ? On ne dirait pas, et on ne s'en plaindra pas, tant le spectacle est toujours au rendez-vous. Et tant qu'elle ne perd pas, la formation icaunaise est toujours dans le coup. Elle peut aussi, ce samedi, en cas de succès ou de partage des points, égaler son record de 13 matches sans défaite en championnat professionnel, établi lors des saisons 1987/1988 et 1990/1991. Avec la manière, ce serait encore mieux.

Une AJA sans son meilleur buteur

Un être vous manque et tout est dépeuplé, ou presque. Contre Châteauroux, l'AJA devrait faire sans Mickaël Le Bihan. Souffrant musculairement, le meilleur buteur du championnat (14 buts, cinq passes décisives) avait disputé jusque-là 18 rencontres avec son club cette saison. Il manquera donc son deuxième match en L2 seulement. Quand on sait l'importance de l'attaquant dans le dispositif en 4-1-4-1 des Auxerrois, de par sa propension à prendre énormément de tirs (50 dont 25 cadrés, total le plus élevé de l'équipe), sa caisse physique pour harceler la défense adverse par son pressing et ses courses ainsi que sa grinta, c'est une absence de marque, un sacré coup dur pour l'AJA.

Autre forfait, celui d'Alexandre Coeff, le couteau suisse, défenseur ou milieu de terrain, lui aussi touché musculairement. Deux joueurs qu'il faut préserver en vue du calendrier : match de Coupe de France le 19 janvier contre Troyes, 21e journée de L2 à Clermont le 23 janvier puis 22e journée à Troyes le 30 janvier. Aly Ndom manquera également la rencontre, suspendu quatre matches dont trois fermes après son exclusion à Grenoble. En revanche, Remy Dugimont, le deuxième meilleur buteur de l'AJA (huit réalisations) sera bien apte contre Châteauroux, lui qui s'était blessé au gros orteil du pied droit avant le match contre le GF38. Gauthier Hein, qui a purgé son match de suspension face aux Isérois après son rouge contre Caen, refait lui aussi son apparition.

Enfin, les jeunes Ousoumane Camara (22 ans) et Yanis Begraoui complètent le groupe icaunais. Avec, en raison des nombreuses absences, peut-être un rôle à jouer, eux qui sont tombés un peu aux oubliettes dernièrement. Le dernier match de Camara, milieu de terrain qui peut évoluer relayeur voire plus haut, remonte à la 1ère journée contre Sochaux (défaite 0-2), face à qui il n'avait disputé que 50 minutes. Begraoui voudra de son côté se rappeler aux bons souvenirs de Châteauroux, contre qui il avait marqué le but victorieux de l'AJA - le seul de sa saison - dans le temps additionnel à l'aller (2-1, 2e journée). Lui qui n'a disputé que neuf rencontres (11 minutes en moyenne par match) et qui est en fin de contrat cet été, aura certainement envie de rappeler son existence à Jean-Marc Furlan.

Châteauroux au fond du trou

Difficile de ne pas trouver en Châteauroux le portrait de la parfaite victime expiatoire. Les Castelroussins sont derniers de L2, avec seulement trois victoires, la plus mauvaise attaque du championnat (14 buts inscrits), et restent sur huit matches sans gagner (six défaites, deux nuls). Avec déjà un changement d'entraîneur fin décembre : Benoît Cauet, l'ancien milieu de terrain du PSG, de l'OM et de l'Inter Milan, a succédé à Nicolas Usaï, limogé.

Et pour ne rien arranger, Châteauroux arrive dans l'Yonne avec un effectif décimé : sept joueurs de la Berrichonne ont été détectés positifs au Covid-19. Parmi eux notamment, la défense centrale titulaire Yannick M'Bone-Ibrahim Cissé, ou encore le maître à jouer berrichon Romain Grange. Le match contre Auxerre aurait même pu être reporté si les cas s'étaient accumulés du côté du Berri (à partir de 10, selon le dernier protocole sanitaire de la LFP).

Malgré tout, il faut toujours se méfier de l'eau qui dort, de la bête blessée. Même si cela ne semble plus être le cas depuis sa très bonne série, l'AJA souvent redonné des couleurs aux équipes supposées plus faibles. Avec, quasiment toujours dans le rôle du bourreau, un ancien Ajaïste. Ce pourrait être Yannis Merdji, qui s'est engagé en novembre dernier avec Châteauroux après deux saisons passées au sein du club icaunais, mais l'attaquant n'a toujours pas marqué en huit matches disputés avec la Berrichonne. Ce pourrait être également Rémi Mulumba. Le milieu de terrain, passé par l'AJA en 2014/2015, est le joueur qui a marqué le plus de coups francs directs en L2 (trois en sept tentatives). On espère surtout que ce ne sera aucun de ceux-là, et que les Icaunais poursuivront leur marche en avant sans encombre !