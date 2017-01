Ligue 2 (J20) | A Bourg-Peronnas, le Stade de Reims doit retrouver le goût pour les voyages

Les Rémois entament la phase retour du championnat de Ligue 2 par un déplacement, avec la volonté de s'illustrer enfin loin de Delaune. Car depuis le début de la saison, les hommes de Michel Der Zakarian n'ont pris que 9 points à l'extérieur sur 30 possibles. A corriger dans l'Ain ce vendredi (20 h)

C'est un peu un nouveau championnat qui démarre pour le Stade de Reims après une première partie d'exercice plutôt très moyenne. Deuxième de la Ligue 2 avec 33 points à 2 longueurs du leader Brest, les Rémois sont en phase avec leur objectif mais l’impression d'avoir laissé filer de nombreux points en route est palpable. Avec un peu plus de rigueur, notamment à l'extérieur, le Stade de Reims pourrait non seulement occuper le fauteuil de leader, mais aussi avoir commencé à creuser des écarts. Il s'agira donc de trouver un meilleur rythme de croisière sur cette deuxième partie de saison alors que les Rouge et Blanc vont disputer 10 matches à Delaune et 9 à l'extérieur. Conserver cette même solidité à domicile, et évidemment être beaucoup plus performant loin de ses bases. Reims est la seule équipe du haut de tableau à n'avoir jamais enchaîner plus de deux victoires consécutives. Sur ces 10 déplacements, Reims n'a pas pas pris de but que dans un seul match (à Valenciennes, 0-0). A la décharge de l'entraîneur, Reims n'a jamais réussi à aligner la même équipe d'un match à l'autre, parfois en raison de blessures ou de baisse de forme. Il s'agira donc de donner plus de relief à cette phase retour et les deux matches qui arrivent seront de bons indicateurs : à l'extérieur ce vendredi à Bourg-Peronnas et face à Valenciennes à domicile dans 8 jours. Ils permettront de voir si Reims change de visage en voyage et si l'équipe garde sa suprématie à Delaune. Pour monter en Ligue 1, l'un n'ira pas sans l'autre.

CARRASSO Johann, MENDY Edouard. Défenseurs : AMIOT Grégoire, BOUHOURS Samuel, JEANVIER Julian, TURAN Atila, WEBER Anthony.

AMIOT Grégoire, BOUHOURS Samuel, JEANVIER Julian, TURAN Atila, WEBER Anthony. Milieux : BERTHIER Grégory, DA CRUZ Danilson, KANKAVA Jaba, RIGONATO Diego, RODRIGUEZ Hugo.

BERTHIER Grégory, DA CRUZ Danilson, KANKAVA Jaba, RIGONATO Diego, RODRIGUEZ Hugo. Attaquants : CHARBONNIER Gaëtan, CHAVARRIA Pablo, KYEI Grejohn, OUDIN Rémi.

CHARBONNIER Gaëtan, CHAVARRIA Pablo, KYEI Grejohn, OUDIN Rémi. Absents : BULOT Frédéric (genou), BALDE Ibrahima (choix), CONTE Antoine, DEVAUX Antoine (choix), FORTES Odaïr (reprise), KAMARA Hassane (choix), MFULU Omenuke (choix), NDOM Aly (choix), PEUGET Alexi (choix), SIEBATCHEU Théoson-Jordan (reprise), TRAORE Hamari (sélection).

