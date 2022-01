Ligue 2 (J20) - Grenoble-AJA : même amoindrie par le Covid, Auxerre a un coup à jouer

Il est des débuts d’année plus compliqués que d’autres. Le déplacement à Grenoble (16e, 21 points) ce samedi (19h, 20e j. L2), malgré la toute petite forme de l’adversaire, ne sera pas une promenade de santé pour l’AJA (4e, 33 points), loin s’en faut. Pour son premier match de l’année 2022, les Icaunais ont, comme beaucoup d’autres équipes de l’Hexagone, été frappés par la cinquième vague du Covid-19. Cinq joueurs testés positifs ces derniers jours sont forfaits. Et si l’on ajoute à ça les absences pour autres raisons (CAN, suspension, blessures), c’est une équipe icaunaise très amoindrie qui se rend en Isère. Il y a malgré tout un coup à jouer : le Paris FC (3e, 36 points) et l’AC Ajaccio (1er, 38e points) font partie des équipes dont les matches ont été reportés à cause du coronavirus (Dunkerque-Paris FC, Amiens-AC Ajaccio, Caen-Niort). En cas de victoire, l’AJA peut donc revenir sur le podium et se rapprocher du leader, en tout cas provisoirement.

Cinq Auxerrois forfaits à cause du Covid

Les deux gardiens Théo De Percin et Sonny Laiton, le défenseur central Jubal, le meneur de jeu Hamza Sakhi et l’ailier Gauthier Hein : voilà les cinq joueurs testés positifs au Covid-19 ces derniers jours qui manqueront à l’appel face au GF38. Une AJA touchée de plein fouet puisque depuis mi-décembre, le portier titulaire Donovan Léon, le défenseur central Théo Pellenard, les latéraux Carlens Arcus et Alec Georgen, le milieu Alexis Trouillet et l’ailier Gaëtan Perrin ont eux aussi été testés positifs. "Seulement sept joueurs n’ont pas eu le Covid dans le vestiaire" insiste le coach Jean-Marc Furlan en conférence de presse d’avant-match pour qui la situation est "un peu compliquée". Mais l’entraîneur a tenu à saluer le "très grand sérieux de la part du club" qui opère des tests "tous les jours". "Il n’y a pas de tricherie. Je ne crois pas que ce soit comme ça dans tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Ça pose un problème d’équité, d’éthique."

"Il y a seulement sept joueurs qui n'ont pas eu le Covid dans les vestiaire, on est testé tous les jours" explique le coach de l'AJA, Jean-Marc Furlan, avant le déplacement à Grenoble / Interview : Nicolas Fillon Copier

Situation également "compliquée" à gérer du point de vue des joueurs, comme en témoigne le capitaine Birama Touré. "On est très souvent ensemble, ça fait qu’on est sujet à risque : on est souvent enfermés, que ce soit dans le vestiaire ou dans le car en déplacement. Il suffit qu’un seul l’attrape pour contaminer tout le monde. On fait attention parce qu’on a autour de nous des gens fragiles que ce soit nos parents ou grands-parents." Malgré tout, le milieu icaunais avoue que lui et son groupe sont "rodés" : "On fait énormément de tests, on est habitué même si ça gratte toujours (sourire). On vit avec, comme tout le monde. Le foot est secondaire quand il s’agit de la santé."

"On fait énormément de tests, on est habitué même si ça gratte toujours" en sourit le capitaine de l'AJA, Birama Touré, avant le déplacement à Grenoble / Interview : Nicolas Fillon Copier

Malgré un groupe "très restreint" avec en sus les absences de Théo Pellenard (suspension), Gautier Lloris (blessé), Ousoumane Camara (blessé), Iyad Mohamed (CAN) et Lassine Sinayoko (CAN), ainsi que les difficultés à se montrer offensif sur le marché des transferts hivernal en raison des contraintes liées à la DNCG, le coach est bien obligé de "jongler et s’adapter". "On aura peut-être pas les mêmes forces et qualités que lorsqu’on a tous nos titulaires, mais n’empêche qu’on peut aussi se mobiliser pour aller chercher un résultat à l’extérieur." Surtout dans ce mois de janvier de tous les dangers puisqu’après Grenoble, il y aura un déplacement périlleux chez le leader, l’AC Ajaccio, puis la réception du Paris FC.

Une défense inédite à Grenoble

Carlens Arcus, Paul Joly, Quentin Bernard, Alec Georgen. Voilà à quoi devrait ressembler, de droite à gauche, la défense à quatre auxerroise à Grenoble. Arrière-garde complètement remodelée avec l’absence de trois défenseurs centraux, et non des moindres : Jubal (Covid) et Théo Pellenard (suspendu), titulaires indiscutables cette saison, et Gautier Lloris, handicapé par les blessures. "Quand tu construis une équipe, la base, c’est l’axe central. Et là, on va aller jouer tout nu, en sourit Jean-Marc Furlan. Mais l’intérêt, c’est de voir comment on est capable de montrer notre adaptation à ce genre de situation. Pas forcément en étant toujours très brillants mais en se montrant audacieux et capable, malgré les difficultés, d’aller gratter des points."

Dans le groupe de ‘JMF’, à noter les premières présences du gardien Clément Douguet (19 ans), formé à Nantes et qui évolue en réserve depuis l’été 2020, et du latéral Kryss Chapelle (21 ans), lui aussi joueur de N2, passé pro à l’été 2020. Convoqué à trois reprises en L2, le défenseur central Oumar Camara (20 ans) est lui aussi présent.

Un nouvel entraîneur à Grenoble pour remonter la pente

La saison dernière, le GF38 avait été LE poil à gratter de l’AJA. Souvenez-vous, au match aller au stade des Alpes : 2-2 alors qu’Auxerre menait 2-0 et a eu le penalty du 3-0 finalement manqué par Mickaël Le Bihan. Et puis, cette 37e journée ô combien frustrante avec ce 1-1 à l’Abbé-Deschamps et encore un penalty manqué, cette fois par Gauthier Hein, à la 98e minute, laissant échapper les Isérois qui se qualifieront au bout du compte en playoffs avec une 4e place. C’était il y a quelques mois, mais la situation à Grenoble a bien changé depuis : 16e, un point d’avance sur le 18e barragiste, quatre défaites de suite, et un nouvel entraîneur, Vincent Hognon. Ce dernier, passé sur les bancs de Nancy et Metz, vivra sa première sur celui du GF38, en remplacement de Maurizio Jacobacci, limogé après ses mauvais résultats.

C’est donc une formation sans trop de repère avec aucune victoire en deux mois que devrait affronter l’AJA, même si l’on n’est pas à l’abri du sursaut d’orgueil souvent attendu lors de la reprise en main d’un nouvel entraîneur sur son effectif. Un groupe qui accuse pas mal d’absences importantes parmi les titulaires : le défenseur central Adrien Monfray et l’attaquant Achille Anani sont suspendus, tandis que le latéral Loris Néry est blessé. L’avant-centre Mamadou Diallo est quant à lui à la CAN. Malgré tout, le GF38 enregistre un retour de taille : celui du meilleur offensif de l’effectif actuel, Yoric Ravet (quatre buts, trois passes décisives), absent depuis fin novembre.

