Ligue 2 (J20) - Le Bihan suspendu, les échos avant DFCO - Bordeaux

Le DFCO entame la phase retour du championnat de Ligue 2 par un gros morceau. Dijon, 16e du classement, reçoit Bordeaux, 2e, samedi 28 janvier 2023, pour la 20e journée de championnat. L'occasion, en cas de victoire, de continuer la remontée au classement, entamée avec le succès contre Valenciennes . Pas de joueurs blessés, mais plusieurs "incertains" selon Omar Daf, dont les noms n'ont pas été dévoilés. "Je sens l'équipe sur une phase ascendante depuis quelques semaines, des victoires arrivent, elles amènent de la confiance", indique l'entraîneur à propos de l'état d'esprit de ses troupes.

Le Bihan suspendu

Ce DFCO - Bordeaux sera inédit du côté de la composition dijonnaise, puisque l'attaquant Mickaël Le Bihan est suspendu , pour une accumulation de cartons jaunes. Le meilleur buteur du club cette saison (6 buts) avait jusqu'ici toujours été titulaire - seul joueur de l'effectif dans ce cas-là.

"C'est un élément important dans notre dispositif et dans notre animation, mais c'est l'opportunité pour d'autres joueurs de prendre le relais, confie Omar Daf en conférence de presse d'avant-match. Pour notre organisation, ça ne va pas changer grand chose, les joueurs connaissent les principes". Il dispose de plusieurs options pour occuper la pointe de l'attaque, avec Idrissa Camara, Loum Tchaouna, ou Roger Assalé. Voire Xande Silva. "Il peut jouer en pointe", confirme Omar Daf, rappelant que ses offensifs ont une "totale liberté" et qu'ils permutent déjà au cours des matchs.

De nouvelles recrues ? "Il faut des armes et des options supplémentaires "

Le mercato continue encore pour quelques jours, avant sa clôture mardi 31 janvier à minuit - soir de Laval - DFCO. Dans le sens des arrivées, une seule recrue pour l'instant : le jeune latéral prêté par Auxerre, Paul Joly . Dans le sens des départs, Lucas Deaux est parti à Nancy, Alex Dobre a été prêté au Portugal. Le DFCO a également désengorgé sa masse salariale, avec le départ de Moussa Konaté en Georgie, et celui de Yassine Benzia en Azerbaïdjan.

"Il faut des armes et des options supplémentaires". Pas de changement dans le discours de l'entraîneur, Omar Daf, qui attend toujours du renfort, surtout au poste d'attaquant de pointe. "On a identifié ce manque, je fais confiance à la cellule de recrutement, ils travaillent pour trouver un attaquant supplémentaire", indique-t-il. Le temps presse.

Premier match pour Paul Joly ?

Il est pour l'instant la seule recrue de ce mercato d'hiver : le latéral droit Paul Joly, 22 ans, arrivé de l'AJ Auxerre, en prêt jusqu'à la fin de la saison. Omar Daf justifie ce recrutement : "Il s'intègre très bien, il connaît déjà la Ligue 2, il a joué quelques matchs de Ligue 1 avec l'AJA, c'était important pour nous de prendre un joueur qui a l'habitude de la Ligue 2". Un joueur apprécié également pour sa polyvalence, puisqu'il "est formé dans l'axe, droitier mais qui peut évoluer sur le flanc gauche, avec une capacité à s'adapter sur le plan tactique".

Il devra évoluer dans un secteur déjà fourni, avec Cheick Traoré (seize matchs, quinze titularisations) et Ahmad Ngouyamsa (onze matchs, trois titularisations). "C'est le meilleur qui jouera, c'est comme au milieu de terrain, où il y a beaucoup de concurrence, il n'y a rien de figé, analyse Omar Daf. Il n'y aura pas de cadeaux pour qui que ce soit".

Bordeaux, un dauphin en perte de vitesse

Bordeaux, ex-écurie de Ligue 1, et actuel 2e de Ligue 2, n'avance plus aussi vite qu'en début de saison. La preuve, les Girondins ne totalisent qu'une seule victoire lors des six derniers matchs de Ligue 2 (trois nuls, deux défaites). Leur place de dauphin est menacée, puisque Bordeaux n'a plus que deux points d'avance sur le FC Metz (qui se déplace dans le même temps à Valenciennes).

Une dynamique un peu plus faible, mais Omar Daf ne veut pas en tenir compte. "C'est une formation très équilibrée, un bon mix entre jeunes talentueux et joueurs expérimentés, explique-t-il. C'est le favori de ce championnat, ils ne sont pas deuxièmes par hasard, ils peuvent être champions cette saison".

DFCO - Bordeaux, 20e journée de Ligue 2 à suivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne samedi 28 janvier 2023, rendez-vous dès 18h45 pour l'avant-match, 19h pour le coup d'envoi !

