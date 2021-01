Ligue 2 (J20) : Le SM Caen entame la seconde partie du championnat à Ajaccio

Suivez en direct et en intégralité la rencontre de la 20ème journée de Ligue 2 entre le SM Caen et l'AC Ajaccio. 8ème du classement à la mi-saison, le club normand doit faire mieux sur la seconde partie de la saison qui débute ce soir par un déplacement en Corse, chez le 13ème du championnat.

Peut mieux faire, doit mieux faire. A l'aube de la phase retour du championnat de Ligue 2, le Stade Malherbe Caen sait qu'il devra prendre davantage de points en 2021 qu'il n'en a pris en 2020. Pour ce faire, il débute en Corse, face à l'AC Ajaccio une série de sept matchs contre des formations classées derrière lui. Une belle opportunité de lancer une série de victoires qui permettrait au club normand de revenir dans le Top 5.

Le Direct Radio

Vivez pleinement le match entre le SM Caen et l'AC Ajaccio au rythme des commentaires d'Olivier DucetBoris Letondeur. Réagissez en direct via les réseaux sociaux : facebook et twitter avec le hashtag #AlloMalherbe.

Le Fil du Match

COMPOS D'EQUIPES - La feuille de match sera disponible environ une heure avant le coup d'envoi de la rencontre.

SIFFLET & DRAPEAUX - Le match entre Ajaccio et Caen sera arbitré par M. Romain Delpech. Il sera assisté de Ludovic Zmyslony et Jean Grimm. Le 4ème arbitre sera Romain Zamo.